В Кыштыме начала работать лаборатория по проведению ПЦР-исследований на COVID-19

В городской больнице им. А. П. Силаева в городе Кыштым (Челябинская область) начала работать лаборатория по проведению ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, в лаборатории смогут сдать ПЦР-тесты жители четырех территорий северной части региона: Кыштымский городской округ, Каслинский, Верхнеуфалейский и Нязепетровский районы.

«С увеличением мощностей базы ПЦР-тестирования, получить результаты исследований можно наиболее оперативно. А значит - поставить точный диагноз и начать своевременное лечение», - подчеркнули в минздраве.