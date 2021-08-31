В Кыштыме проведут полную реновацию «Белого дома»

В Кыштыме (Челябинска область) в 2022 году стартует масштабная реконструкция объекта культурного наследия – усадьбы Демидовых «Белый дом».

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 2019 году глава региона посетил Кыштым, где ему показали «Белый дом». Жители обратились с просьбой помочь в реконструкции объекта культурного наследия федерального значения. По поручению Алексея Текслера среди жителей города был проведён опрос о том, что необходимо разместить в «Белом доме» после завершения его реконструкции. Губернатор провел ряд переговоров с вице-премьером правительства РФ, минкультом.

«Президенту России Владимиру Владимировичу Путину об этом объекте рассказывал, он и дал первое поручение, что позволило нам, после того как был сделан проект реконструкции, зайти в госпрограмму Министерства культуры РФ, и вместе с минкультом мы начнем со следующего года капитальный ремонт», – отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, запланирована не просто реконструкция «Белого дома», а создание нового культурного объекта с сохранением всех его исторических особенностей. По поручению Алексея Текслера будет сформирована рабочая группа, в которую также войдут общественники, чтобы проработать концепцию нового учреждения культуры.

«По сути, это полная реновация с сохранением всех исторических особенностей здания. Я дал поручение уже на этой неделе собрать всех наших ответственных от культуры, в том числе и общественников, для того чтобы синхронизировать работу по созданию нового культурного объекта», – обозначил Алексей Текслер.

По словам губернатора, будет модернизировано и само здание, и пространство вокруг. «У нас в регионе должен появиться новый значимый культурный объект, и коллеги сейчас начнут этим активно заниматься. Я рад, что эти планы реализуются, это важный объект культуры, и не только регионального, но и федерального значения», - подчеркнул губернатор.

Реконструкция объекта начнется уже в следующем году и продлится в течение 2-3 лет. Финансирование будет осуществляться как из федерального, так и регионального бюджетов.

СПРАВКА

Памятник истории и культуры федерального значения - усадьба Демидовых «Белый дом» - расположен в центральной части Кыштыма, на возвышенном берегу заводского пруда рядом с Верхнекыштымским железоделательным заводом (ныне машиностроительный), строительство которого началось в 1757 году. Архитектурный ансамбль усадьбы составляют главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, ограда с воротами. Все постройки выполнены из дикого камня и кирпича, оштукатурены. В 1826 году здание дома было перестроено. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом».

С момента своего основания дом стал центром культурной и общественной жизни города. В XX веке здесь работали музей, Дом пионеров, библиотека, школа рабочей молодежи, школа медсестер, спортшкола. Усадьба с главным домом имеет уникальное значение как территория исторического центра с сохранившейся первоначальной градостроительной планировочной структурой.