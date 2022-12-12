В Ленинском районе Челябинска закрывают движение трамваев

В Челябинске сегодня, 12 декабря, с десяти часов вечера закрывают движение трамваев от кольца Харлова до улицы Чистопольской в Ленинском районе.

Движение возобновится после пяти часов утра 13 декабря, сообщает телеграм-канал «ЧелябГЭТа».

Отметим, трамваи также не будут ходить по вышеназванному участку в период с десяти вечера 13 декабря и до пяти утра 14 декабря и с десяти вечера 14 декабря до пяти утра 15 декабря.

В эти периоды движение трамваев будет организовано до кольца Харлова. Отметим, ограничение вводится в связи с ремонтом путей.