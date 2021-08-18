В Локомотивном подходят к завершению работы по благоустройству сквера

В поселке Локомотивный Советского района Челябинска подходит к концу комплекс работ по благоустройству нового сквера. Об этом заявили в пресс-службе районной администрации.

Ход работ в очередной раз проконтролировали глава Советского района Владислав Макаров и депутаты.

В настоящий момент в сквере появились новые пешеходные дорожки и газоны, высажены деревья и кустарники, смонтированы детские игровые комплексы и уложена антитравматическая плитка, установлены скамейки, урны и перголы с качелями.

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Кроме того, по другим программам, проведён монтаж наружного освещения и заканчивается монтаж видеонаблюдения, а также заасфальтированы прилегающие улицы - Саблина и Карабанова.

Напомним, сквер на в поселке Локомотивный благоустраивается в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды». Общественное пространство решили создать на улице Карабанова, напротив филиала 53-й школы. На этом месте долгое время был пустырь, главным «украшением» которого являлась заброшенная баня, по которой лазили дети – маленьким жителям поселка просто больше негде было играть.

Помимо этого, как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», жителей поселка Локомотивный в скором времени ждут и другие приятные перемены: комитет дорожного хозяйства Челябинска включил в план капитального ремонта на 2022-й год улицы Заслонова, Физкультурная, Лазо, Ударная и Парк Б.