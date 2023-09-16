Рядом со стадионом Колющенко Челябинска заработает модульный туалет и появится площадка для собак

В Советском районе Челябинска, рядом со стадионом Колющенко, в скором времени заработает новый модульный туалет, свободный доступ к которому с территории одноименного сквера будет возможен в дневные часы.

Также в планах районных властей – отгородить часть территории сквера Колющенко, чтобы организовать там площадку для выгула собак.

Данные вопросы обсуждались на очередном выездном совещании в сквере под руководством главы Советского района Владислава Макарова, которое было проведено с целью определения вариантов оптимального использования свободной площади и планирования установки новых элементов благоустройства.

«Активное благоустройство второй части сквера Колющенко, долгое время находившейся в заброшенном состоянии, проходило в 2018-2019 годах. С тех пор сквер является излюбленным местом отдыха жителей близлежащих кварталов многоквартирных домов и поселков, а также основным местом проведения культурно-массовых мероприятий Советского района», - отмечают в районной администрации.

Территория сквера достаточно большая, содержать ее в нормативном состоянии, исходя из имеющихся в распоряжении властей района ресурсов, очень непросто.

«Периметр круглосуточно открыт, интенсивность посещения сквера высокая, особенно в летний сезон, при этом далеко не все бережно относятся к муниципальному имуществу и элементам благоустройства. Естественный износ покрытий и малых архитектурных форм также дает о себе знать. Возникают сезонные проблемы с газонами и зелеными насаждениями. Многое приходится восстанавливать», - подчеркивают в администрации Советского района.

За лето в рамках текущего содержания удалось устранить основные недостатки. Дополнительно был проведен ремонт антитравматического резинового покрытия на детских площадках. Были демонтированы детские игровые комплексы, находившиеся в предаварийном состоянии. Вместо них установили новые малые архитектурные формы.