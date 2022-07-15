14.07.2022
Минэкологии: реку Миасс в Челябинске избавит от зеленых водорослей «Медведка»
14.07.2022
Позывной «Техас»: история американца на Донбассе
14.07.2022
Пропавший пчеловод найден живым
14.07.2022
Казахская бабушка: Нужно знать историю
14.07.2022
Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы
14.07.2022
Соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области подписано на Южно-Уральской магистрали
В Магнитогорск прилетела Валентина Матвиенко
29.03.2022
Валентина Матвиенко: Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов
21.02.2022
Совбез России поддержал признание независимости ДНР и ЛНР: окончательное решение будет принято сегодня
02.12.2021
«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян
02.06.2021
В Челябинской области запустят пилотный проект по допобразованию
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022