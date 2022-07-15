В Магнитогорск прилетела Валентина Матвиенко

В Магнитогорск (Челябинская область) в преддверии Дня металлурга с рабочим визитом прилетела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В программе поездки - встречи Валентины Матвиенко с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, председателем Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктором Рашниковым.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по прибытии 14-го июля глава Совфеда осмотрела ход реконструкции международного аэропорта Магнитогорска, который включен в Федеральную инвестиционную программу России «Развитие транспортной системы». Проектом предусмотрено, в частности, усиление покрытий взлетно-посадочной полосы, замена светосигнального оборудования, реконструкция системы электроснабжения, строительство новой автодороги.

Валентина Матвиенко побеседовала с представителями заказчика и подрядчика работ, поинтересовалась условиями, стоимостью и сроками выполнения контракта.

«Аэропорт Магнитогорска - очень важные воздушные ворота», - отметила спикер.

Основная часть рабочего визита Валентины Матвиенко в Челябинскую область пройдет сегодня, 15-го июля. В рамках поездки Валентина Матвиенко посетит ряд социальных объектов города, производственные цеха ММК, примет участие в совещании с руководством предприятия.

Запланировано также участие председателя СФ в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию ММК, Дню металлурга и Дню Магнитогорска.