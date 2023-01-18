В медколледже Кыштыма заменят окна, а до конца недели замерзающие студенты будут на дистанте

В общежитии медицинского колледжа Кыштыма (Челябинская область) в связи с низкими температурами воздуха в помещениях будут заменены окна, а пока до конца недели студенты продолжат учиться дистанционно.

Напомним, студенты колледжа замерзают в комнатах общежития, о чем они рассказали руководству учебного заведения и главе региона. По данному факту СУ СКР возбудило уголовное дело.

«В настоящий момент размещена информация на проведение торгов по замене окон общежития медколледжа», - рассказали в администрации учебного заведения.

По данным руководства, на сегодняшний день, после проведения дополнительного утепления окон и нормализации погодных условий, в комнатах общежития медколледжа г. Кыштым температура поднялась до 17-24 градусов. Отопительная система работает в исправном режиме.

«Пока занятия проводятся дистанционно. Сейчас в общежитии осталось 23 студента, они переселены в комнаты с нормальной температурой», - уточнили в колледже

По предварительным данным, дистанционное обучение для студентов продлится до конца текущей недели.