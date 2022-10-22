В международный день заикающихся людей логопеды рассуждают о природе этого явления

Сегодня, 22 октября, - международный день заикающихся людей. Заикание - это серьезное нарушение работы речевого аппарата человека. На сегодняшний день более одного процента всего населения Земли страдает от такой проблемы.

В связи с этим событием логопеды Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Марина Прожега и Инесса Тимерханова рассказали о том, как лечить эту речевую особенность, и порекомендовали основные методы ее профилактики.

- Заикание - это болезнь?

- Это нарушение темпа и ритма речи, которое обусловлено судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Проблема противодействия такой речевой особенности с древних времен привлекала внимание ученых, которые в разное время и с разных позиций (физиологических, медицинских, психологических, педагогических) изучали механизмы заикания, причины его возникновения, особенности проявления и возможности преодоления. Многообразие взглядов на сущность речевого дефекта позволяет утверждать, что заикание представляет собой сложное психофизическое расстройство.

- Почему возникает заикание?

- Причины возникновения заикания условно можно разделить на предрасполагающие и вызывающие. Предрасполагающие причины ослабляют нервную систему ребенка, создают неблагоприятные условия, которые могут привести к «сбоям» в ее работе. К таким факторам относятся:

органическое поражение мозга в различные периоды развития ребенка под влиянием многих вредных факторов;

внутриутробные и родовые травмы;

постнатальные (то есть возникшие после рождения) — инфекционные, травматические и другие нарушения при детских заболеваниях;

наследственный фактор.

По данным ряда ученых, эта речевая особенность нередко возникает при переучивании леворукости на праворукость. Ускоренный темп речевого развития также является риском для появления заикания, когда проявляется значительное несоответствие между высоким уровнем развития устной речи и недостаточной координацией между речевым дыханием, голосом и артикуляцией. Данному фактору чаще всего подвержены дети от двух до четырех лет. Общая ослабленность ребенка, вызванная частыми и тяжело протекающими заболеваниями, неблагоприятные условия семейного и речевого воспитания, могут также стать причиной срыва нормальной работы нервной системы и фактором возникновения проблемы.

К вызывающим причинам обычно относят психотравмы, после которых возможно появление заикания. Дети дошкольного возраста подвержены бурным эмоциональным реакциям больше, чем взрослые, поэтому причиной острого психического травмирования детей может быть испуг, вызванный животным, транспортной аварией, явлением природы, зрелищным мероприятием.

- Насколько распространена проблема заикания у детей?

- В настоящее время приводятся разные цифры, характеризующие количество страдающих заиканием детей, - от одного до пяти процентов. Причем среди мальчиков заикание встречается в четыре раза чаще, чем среди девочек.

- Можно ли вылечить ребенка самостоятельно?

- Сложность симптоматики речевого нарушения подразумевает, что требуется комплексный подход к его терапии. Лечение этой проблемы должны проводить различные специалисты, которые осуществляют психологическое, педагогическое и лечебное воздействие на различные стороны психофизического состояния ребенка. Реализация такого подхода предусматривает тесное взаимодействие врача, логопеда, психолога и логоритмиста. Цели их совместной работы:

устранение или ослабление судорог и расстройств голоса, дыхания и моторики;

оздоровление и укрепление нервной системы и всего организма в целом;

избавление заикающегося от негативного отношения к своему речевому дефекту, от психологических комплексов.

- К какому специалисту при заикании необходимо обратиться в первую очередь?

- Первый специалист, к которому часто идут родители заикающегося ребенка, - участковый педиатр. В зависимости от вида проблемы он дает направление к узкоспециализированному врачу: к неврологу или психотерапевту.

При первых проявлениях заикания следует обращаться в специализированную речевую клинику или центр. Именно там работают дефектологи и логопеды, занимающиеся нарушением плавности речи. Специалисты способны подобрать правильную схему коррекции и оказать комплексную помощь.

- Если ребенок начал заикаться, как срочно стоит обратиться за помощью?

- К специалисту необходимо обратиться, как только вы заметили признаки заикания у ребенка. О начальной стадии формирования речевого дефекта говорит следующее:

ребенок произносит добавочные звуки, например, «и-мама», «а-дом»;

в начале предложения он повторяет первые слоги или слова полностью;

испытывает серьезные трудности перед началом фразы;

делает паузы в середине слова или предложения;

мышцы лица и шеи заметно напряжены;

голос неожиданно то поднимается, то понижается во время речи;

ребенок отказывается говорить без видимой причины.

- Какие методы лечения этого речевого нарушения существуют?

- Формат лечения заикания выбирают с учетом возраста ребенка и тяжести нарушения. Для коррекции могут быть использованы следующие методы:

работа с психотерапевтом;

занятия с логопедом;

физиотерапия;

рефлексотерапия;

медикаментозное лечение;

массаж и ЛФК.

Для достижения более эффективного результата часто комбинируют несколько методик. Продолжительность работы зависит от конкретной ситуации.

- В каком возрасте эффективнее лечить заикание?

- Чем раньше начать коррекцию, тем лучше будет ее результат, так как преодоление заикания с возрастом становится сложнее вследствие укрепления навыков неправильной речи и сопутствующих нарушений.

- Какие методы профилактики существуют?

- С самого раннего возраста в развитии речевой функции у ребенка большую роль играет активное подражание речи родителей и других взрослых.

В первую очередь речь окружающих людей должна быть правильной, неторопливой и отчетливой.

Приведем основные рекомендации, которые помогут избежать появления заикания: