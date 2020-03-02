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В Москве подтвержден завозной случай коронавируса

Общество
Сегодня, 17:20

У жителя Российской Федерации России, вернувшегося из Италии в Москву, подтверждено заражение коронавирсуной инфекцией (Сovid-19).

Как сообщили в Роспотребнадзоре, молодой человек заболел еще 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии.

В Россию он вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. И лишь через четыре дня, 27 февраля, он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Его сразу госпитализировали в инфекционную больницу и взяли необходимые анализы.

Лаборатория Роспотребнадзора выявила у него наличие нового коронавируса. Результаты исследования подтверждены в Референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние удовлетворительное.

Был выявлен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование.

По состоянию на утро второго марта в мире подтверждено 89 тысяч 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них восемь тысяч 892 случая зарегистрировано в 63 странах мира, остальные – в Китае. За последние сутки впервые случаи заболевания зарегистрированы в Чехии (3) и Доминиканской Республике (1), а также завозные случаи из Италии.

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