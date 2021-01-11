В новогодние каникулы в Челябинской области не зарегистрировано роста заболеваемости ковидом

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В новогодние каникулы в Челябинской области не зарегистрировано роста заболеваемости ковидом

За прошедшие новогодние праздники в Челябинской области не зафиксировано роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Но некоторые специалисты предполагают, что активное общение южноуральцев во время каникул и несоблюдение некоторыми из них рекомендаций может привести к росту числа заболевших на этой и следующей неделях.

Об эпидемиологической ситуации в регионе во время праздников доложили губернатору Алексею Текслеру на состоявшемся сегодня, 11 января, оперативном совещании, которое глава региона провел со своими заместителями и членами регионального правительства.

По состоянию на утро 11 января в области подтверждено 39 тысяч 396 случаев заболевания COVID-19 (). За десять дней новогодних каникул добавилось почти три тысячи заболевших (на утро первого января было 36 тысяч 427 случаев).

При этом число выявляемых новых случаев ковида за сутки сокращалось – в начале года подтверждали от 298 до 302 новых заболевших в день, за прошедшие сутки – 291.

За прошедшую неделю коронавирусная инфекция была подтверждена только у пяти школьников, ранее выявлялось по 9-15 заболевших учащихся школ в неделю.

В настоящий момент продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому 13 тысяч 456 жителей подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19.