В ОКБ №2 Челябинска умер мужчина во время прохождения КТ
В областной клинической больнице № 2 в Челябинске умер мужчина во время прохождения компьютерной томографии (КТ).
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, четвертого ноября мужчину осмотрели врачи областной клинической больницы №2 и определили схему лечения. КТ было назначено на следующий день.
«Пятого ноября утром пациент проходил КТ, где наступила внезапная смерть», - констатировали в минздраве.
Возраст и место жительства мужчины не называются. Причина смерти пока не установлена. «На данный момент специалистам необходимо будет разобраться в произошедшем, окончательный диагноз будет определён после патоморфологического исследования», - подчеркнули в минздраве.
По состоянию на восьмое ноября в регионе подтверждено 21 тысяча 694 случая коронавируса. За время пандемии умерло 692 пациента с коронавирусной инфекцией, у 194 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 498 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.
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