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В Озерске развернули еще 60 коек для долечивания пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 15:50
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Автор: 
Любовь Юрина

В Озерске (Челябинская область на базе отделения кардиологии в главном корпусе клинической больницы развернули дополнительные койки для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией. При необходимости их число готовы еще увеличить.

Об этом сообщает пресс-служба ПО «Маяк», оказавшего помощь в развертывании дополнительных коек.

По данным пресс-службы, развернуто 60 новых мест для долечивания пациентов с ковидом. По словам главного санитарного врача Клинической больницы №71 Евгения Фомина, на сегодня общее число «коронавирусного» фонда составляет более 240 коек.

«Работа по открытию новых мест для больных коронавирусом – опережающая. Она идет совместно с ПО «Маяк», администрацией округа и подразделениями ФМБА. Все стороны готовы при необходимости принимать участие в увеличении коечного фонда и на базе других отделений клинической больницы», - подчеркивает Евгений Фомин.

По оценкам медиков, в случае необходимости госпиталь можно будет открыть на базе двух первых этажей старого роддома. По словам главного инженера «Маяка» Юрия Юлдашева, уже проведен совместный комиссионный осмотр здания. Там можно будет развернуть от 160 до 240 коек.

«Специалисты предприятия совместно с медиками уже проработали способы безопасного разделения помещений и создания «красных зон», а также - объемы работ по восстановительному ремонту помещений первого и второго эатажей старого роддома, - отметил Юрий Юлдашев.

С начала первого подъема коронавирусной инфекции в Озерском городском округе зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания.

На сегодня ковидные госпитали на шесть тысяч 827 коек развернуты на базе 28 больниц региона в 15 муниципалитетах. Кроме того, открыты 22 базы для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией и две базы по их реабилитации.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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