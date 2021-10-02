В память об Анне Викалюк: в Копейске теперь есть Анютина лиственница

Вчера, первого октября, Копейск (Челябинская область) проводил в последний путь Анну Викалюк, недавно возглавившую местное телевидение – на должность руководителя КТВ яркая и талантливая журналистка пришла из газеты «Копейский рабочий», где была главным редактором.

Анна покинула этот мир совсем молодой, в расцвете лет, не успев сделать так много. Ее неожиданный уход – невосполнимая потеря для родных, близких, друзей и коллег. Любивших и уважавших Анну Викалюк людей очень много. Каждый, кто знал ее, отмечает, что она была удивительным человеком. Добрым, жизнерадостным, невероятно талантливым, целеустремленным и трудолюбивым. Кроме того, Анна была красавицей.

В память о гордости Копейска, чья жизнь оборвалась так рано, так внезапно, глава города Андрей Фалейчик первого октября, в день ее похорон, повязал ленточку на самой красивой лиственнице парка.

«Сегодня очень печальный день. Сегодня мы попрощались с Анной Викалюк – для нас это большая потеря. Анна была светлым, прекрасным человеком, полным энергии и множества планов», - сказал Андрей Фалейчик.

Известная в Копейске и за его пределами журналист Елена Щапова, хорошо знавшая Анну Викалюк, пояснила, почему была выбрана именно голубая, в белый горох, лента.

«У Ани было платье такой расцветки - голубое, в горошек. Теперь в нашем парке есть Анютина лиственница, ее личная, собственная. Это здесь самое красивое дерево», - отметила Елена Щапова.