В пожарной части Копейска заступил на службу хвостатый сотрудник

В пожарно-спасательном отряде города Копейска (Челябинская область) появился новый сотрудник - с хвостом и четырьмя лапами. И он очень хорош собой.

О появлении хвостатого коллеги огнеборцы сообщили у себя на странице в социальной сети. Как прибился к ним кот, никто не знает.

«Пожелаем ему сухих рукавов и спокойных ночей», - пишут пожарные.

Огнеборцы спрашивают у посетителей соцсети, как назвать новоиспеченного сотрудника. Вариантов уже немало: Уголек, Дымок, Сигнал, Копченый, Шлем, Гуталин, Багор, Смолик и Буч