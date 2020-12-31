В преддверии новогодних каникул из ковидных больниц выписано рекордное число южноуральцев

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В Челябинской области за прошедшие сутки из ковидных госпиталей выписано 486 пациентов, что значительно превосходит показатели выписки предыдущих дней и недель.

За весь период пандемии с ковидом справились 22 тысячи 285 пациентов.

Сократилось и общее число жителей с подтвержденным ковидом, которые на сегодня проходят лечение как в стационарах, так и амбулаторно. На сегодня продолжает лечение 12 тысяч 505 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 12 тысяч 698). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Уже шестой день подряд снижается суточное число зарегистрированных случаев ковида. Накануне подтверждено 303 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже уровня предыдущего дня (накануне было 305).

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 31 декабря в области всего зарегистрировано 36 тысяч 126 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с коронавирусом, что так же ниже, чем в предыдущие дни. Пять человек умерли от ковидной пневмонии – четверо мужчин в возрасте 68, 69, 80 и 82 года и 72-летняя женщина.

Кроме того, за сутки умерло четверо пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – трое мужчин и одна женщина.

Всего за время пандемии скончалась одна тысяча 279 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 529 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 750 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.