В пятницу у православных – день явления Казанской иконы Божией Матери

В пятницу, 21 июля, у православных – день явления Казанской иконы Божией Матери. День Казанской иконы не входит в число двенадцати главных праздников – двунадесятых, так как не связан с ключевыми событиями земной жизни Христа и Богоматери. Не входит он и в число великих, которые уровнем ниже. Он относится к третьей группе торжеств – полиелейных.

Службы в эти даты отличаются от рядовых. Накануне праздника в храмах совершают всенощное бдение – особое длительное богослужение.

Как рассказали в Даниловом монастыре, Казанская икона Божией Матери - один из известнейших в России образов Богородицы. Она есть в большинстве православных храмов, ею благословляют на семейную жизнь молодых, Её образ ставят возле детской кроватки. Парней, уходящих на службу в армию, тоже благословляют Казанской иконой.

День Казанской иконы Божией Матери празднуется два раза в год. В середине лета (21 июля) отмечается явление этого чудотворного образа, а осенью (четвертого ноября) церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание с русской земли поляков.

Как рассказали в Челябинской епархии, летом 1579 года после страшного пожара, который уничтожил часть города Казань, одной девочке во сне привиделась Богоматерь, которая указала место, где спрятан Её образ. Трижды приходила Пресвятая Дева к малышке, прежде чем мать поверила словам дочери. В указанном месте нашли лик, написанный на кипарисовой доске, где Богородица на левой руке держит маленького Иисуса.

Образ Казанской Богоматери помогал августе 1612 года, когда ополчение Москвы собиралось выступить против врага, в войне 1812 года, в Великой Отечественной войне.

Казанская икона считается одной из самых сильных и молитвы пред ней помогают в различных жизненных трудностях и бедах:

Молятся о здравии родных и близких, об исцелении тяжело болящих, о взаимопонимании и мире в семье, о счастливом замужестве свои детей.

На видео - почитаемая икона Казанской Божией Матери, хранящаяся в Благовещенском соборе Казанского кремля – первого храма города Казани.