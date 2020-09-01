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В Сатке разгорается скандал с выселением студентов-медиков из общежития филиала ЮУрГУ

Общество
Сегодня, 13:48
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Автор: 
Евгения Александрова

В Сатке (Челябинская область) разгорается скандал с выселением студентов-медиков из общежития местного филиала Южно-Уральского государственного университета по адресу: улица Пролетарская, 24.

Обеспокоенные ситуацией родители ребят, обучающихся в Саткинском медицинском техникуме, сегодня, первого сентября, выложили в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте письмо, где обрисовали положение дел и попросили главу региона о помощи в решении вопроса с проживанием их детей.

Авторы обращения отметили, что при заселении будущих медработников в общежитие другого учебного заведения, работающего в структуре ЮУрГУ, со всеми заключался договор найма и оформлялась временная регистрация на все время обучения.

«24 августа, за неделю до начала учебного года, не объясняя причин, через социальные сети, без письменного уведомления всем зарегистрированным студентам-медикам было предложено в категоричной форме выселиться из общежития. Среди детей есть и несовершеннолетние. Просим вас оказать содействие, чтобы наши дети не остались на улице, так как в небольшом городе невозможен найм другого жилого помещения для дальнейшего проживания», - обратились родители к Алексею Текслеру, добавив, что в общежитии проживают более ста студентов-медиков.

Агентство «Урал-пресс-информ» обратилось за комментарием к директору филиала ЮУрГУ Анатолию Кравцову, который рассказал, как обстоят дела на самом деле.

«В прошлом году, когда была такая возможность, мы предоставляли комнаты студентам-медикам. Сейчас ситуация изменилась. Суть проблемы в следующем. У филиала ЮУрГУ в Сатке есть общежитие на Пролетарской, 24. Филиал, как вы знаете, сейчас закрывают. Он прекращает свое существование. Поэтому здание филиала на Пролетарской, 6, учебный корпус, отходит администрации муниципалитета - все документы оформлены в Москве - для организации работы с детьми. Мы не можем отдать его под другие цели. Здание общежития точно также переходит школе №14 - также для организации работы с детьми. Теперь мои действия какими должны быть?! Я должен помещение освободить, чтобы передать его муниципалитету. Вот я студентам медицинского техникума и говорю: «Ребята, вы ищите жилье. Коль мы общежитие закрываем, а вы к нам никакого отношения не имеете, вы вас будем вынуждены выселить». И что вы думаете? Проходит лето, а они в полном составе являются и говорят, что не нашли жилье и будут жить здесь», - рассказал Анатолий Кравцов.

По его словам, разговоры о закрытии общежития ведутся уже в течение года. Но дети, несмотря на свою осведомленность о предстоящем событии, все равно вернулись обратно, сказав, что им нравится жить тут.

«Хорошо, живите. Тогда я поставил администрацию медицинского техникума в известность, что мы все равно будем выселять всех их студентов. Тогда только они начали бегать и что-то искать. Говорят, жилье найти трудно. Я сказал им: «Ищите, пока есть время, тем более что никто вас прямо сейчас не выгоняет». Общежитие не сегодня закрывается, время еще есть – до момента передачи. Не знаю точно, когда это случится. Может, через месяц, может, через два придет приказ. Месяц-два, думаю, гарантированно еще есть в запасе, но мне же надо побудить ребят действовать - общежитие все равно закроется: жилье надо искать уже сейчас», - отметил Анатолий Кравцов.

Он посетовал, что, не имея никакого отношения к медицинскому техникуму, проявил сердобольность: раз были свободные места - пустил студентов, а они теперь говорят, что не хотят выселяться и что мне нельзя просить их освободить помещение.

«Всех уведомили заранее, никого на улице не выгоняем. Все, кто нуждается в жилье, заселены в общежитие. В договоре написано, что при его расторжении (а это будет сделано по причине передачи здания на баланс муниципалитета) жильцы общежития должны будут выселиться из него в течение трех дней. Так что когда придет время передавать помещение и расторгать договор, когда на то, чтобы освободить комнаты останется всего три дня, вот тогда будет взрыв, тогда будет скандал. А сегодня мы просто напомнили (может быть, жестко): «Ребята, занимайтесь проблемой, от этого никуда не деться». На улицу, конечно, никто никого не выгонял. Я что, не понимаю, что значит ребенка выкинуть из общежития?!» - сказал Анатолий Кравцов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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