В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец

Новый спортивный объект - физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной - открыли в Сатке (Челябинская область). В торжественной церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что о строительстве ледовой арены несколько лет назад попросили на встрече местные жители. «Несколько лет назад на встрече с жителями в Сатке я узнал, что не хватает спортивного объекта с искусственным льдом. Сергей Коростелев (президент Группы Магнезит – прим.) был рядом и мгновенно дал согласие строить его вместе, - рассказал губернатор предысторию появления комплекса. - И мы вместе с группой «Магнезит» исполнили эту мечту».

Строительство ФОКа с искусственным льдом началось в мае 2021 года на условиях государственно-частного партнерства в рамках концессионного соглашения при финансовом участии «Группы Магнезит». «Много лет мы шли к этому шагу. И всего несколько слов губернатора: «Будем строить вместе?» И вот мы открываем этот Ледовый дворец», - добавил президент Группы Магнезит Сергей Коростелев.

Долгожданный объект был возведен за два года и стал первым в городе спортивным сооружением с искусственным льдом.

«Рад вместе с вами открыть этот замечательный ледовый дворец, дом для наших спортсменов. Сюда будут приходить дети, заниматься хоккеем и фигурным катанием, будут приходить все жители Саткинского района. Спорт позволяет каждому человеку проявить характер, добиваться результатов», - отметил Алексей Текслер на церемонии открытия комплекса.

Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет четыре тысячи 409 квадратных метров. ФОК предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, оздоровительных мероприятий с населением, а также для проведения региональных спортивных соревнований. Зрительские трибуны рассчитаны на 409 посадочных мест.

На первом этаже ФОКа расположены спортивный зал с ледовым полем размером 60 на 30 метров, раздевалки с душевыми и санузлами, помещение льдоуборочного комбайна, касса, гардероб, буфет, пункт проката, медпункт, административные кабинеты, технические помещения, санузлы (в том числе и для маломобильных групп населения).

На втором этаже обустроены хореографический зал, тренажерный зал, раздевалки с душевыми и санузлами, бросковая зона, радиорубка, административные кабинеты, технические помещения.

Около комплекса расположится уютный небольшой сквер с удобными лавочками для отдыха, кустарниками и пушистыми елями, вокруг которых расстилается зеленый ковер газонной травы и оборудован автополив.

В церемонии открытия также приняли участие советский и российский хоккеист, центральный нападающий, главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров и знаменитый саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.

«Мне очень приятно находиться в этом городе, для меня он стал родным. Для меня большая честь здесь сегодня находиться в этот прекрасный день в этом прекрасном сооружении, где будут расти новые таланты, новые звезды, где наши дети будут нас радовать, радовать родителей своими успехами. Физкультура и спорт – очень важные составляющие жизни любого россиянина, важная основа нашего духа и веры в свои силы», - подчеркнул в своей приветственной речи Сергей Федоров.

Губернатор анонсировал строительство в Сатке еще одного спортивного объекта. «Вместе построим в Сатке еще один спортивный объект, - написал в своем Telegram-канале Алексей Текслер и с удовлетворением констатировал. - Магнезит вкладывает в развитие города, социальную сферу, в жителей. Мы делаем это вместе. Когда есть синергия власти и бизнеса, это замечательно».

По словам главы региона, жителям города и муниципальным властям предстоит решить, что именно будет еще построено – бассейн или универсальный комплекс. «Сейчас займемся проектно-сметной документацией, выберем проект и опять вместе его построим», - добавил Сергей Коростелев.

В ходе торжественного открытия комплекса состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по развитию спорта между администрацией Саткинского района, ФОКом «Ледовая Арена Сатка» и областной спортивной школой «Трактор». Аналогичное соглашение подписано со спортивной школой олимпийского резерва «Тодес». Задачами сотрудничества сторон в рамках настоящего соглашения являются всестороннее развитие и поддержка физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, проведение районных программ спортивно-массовой направленности.

«Ждём в районе, как и во многих других муниципалитетах, бум хоккея и фигурного катания. Тем более, что на базе арены открываются детские школы», - подытожил Алексей Текслер.