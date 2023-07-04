В Саткинском районе ликвидируют последствия попадания ГСМ в реку Большой Бердяуш

В Саткинском муниципальном районе (Челябинская область) ликвидируют последствия попадания в реку Большой Бердяуш горюче-смазочных материалов.

Утечка ГСМ произошла второго июня в результате аварии на складе Энергоучастка, о чем сообщили в администрации Бердяушского городского поселения. Вследствие аварии случился разлив горюче-смазочных материалов с попаданием их в водоем.

Власти предупредили местных жителей, чтобы они до устранения последствий экологического происшествия не использовали воду из реки для хозяйственных нужд и ни в коем случае не поили скот.

Работы по ликвидации последствий случившегося вели администрация поселения совместно со спасательными службами и представителями РЖД.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области сегодня, четвертого июля, сообщили, что масляные пятна с поверхности реки собраны.

«В настоящее время спланирован сбор загрязненного грунта с последующей утилизацией. Эту работу будет проводить специализированная организация», - отметили в чрезвычайном ведомстве, добавив, что ситуация находится в МЧС на контроле.