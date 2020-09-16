В сентябре более 100 семей Челябинска выбрали для своих детей семейное и дистанционное обучение

В сентябре 2020 года более 100 семей в Челябинске выбрали для своих детей семейную форму получения образования и обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказали в пресс-службе комитета по делам образования администрации Челябинска.

На сегодняшний день законодательство предполагает формы получения образования как внутри образовательной организации, так и вне ее. Легитимны все формы образования: очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное

«Родители обучающихся города Челябинска сегодня выбирают для своих детей семейное образование, а также образование с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, - отметили в комитете. - За сентябрь в Челябинске более 100 семей выбрали для своих детей семейную форму получения образования, а также обучение с применением дистанционных образовательных технологий».

В комитете подчеркивают, родители (законные представители) имеют права выбрать любую форму образования для своих детей. «Соответственно, информацию о причинах такого выбора родители не указывают», - подчеркнули в ведомстве.

В настоящий момент все школы региона продолжают работать в обычном режиме. Вводить дистанционное обучение пока не планируется.