29.04.2023
Улицу 40-летия Победы в Челябинске украсили 23 лиственницы
29.04.2023
В Челябинске начинают ремонт путепровода на пересечении четырех улиц
29.04.2023
В скверах Центрального района Челябинска запустили «сухие» фонтаны
29.04.2023
Ремонт трамвайных путей в Металлургическом районе перенесли на середину июня
29.04.2023
На Кировке откроется выставка «Урал - опорный край державы»
29.04.2023
Кардио на выживание
В скверах Центрального района Челябинска запустили «сухие» фонтаны
24.04.2023
«Сухие» фонтаны перед ЮУрГУ и на Тополинке могут заработать уже в предстоящие выходные
13.05.2022
«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»
29.10.2021
Тестовый запуск «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева Челябинска прошел успешно
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023