В скверах Центрального района Челябинска запустили «сухие» фонтаны

В скверах Центрального района Челябинска - «Студенческих отрядов», перед ЮУрГУ, и на Академика Королева – подключили «сухие» фонтаны.

Радостной новостью со своими подписчиками в телеграм-канале сегодня, 29 апреля, поделился глава района Виктор Ереклинцев.

Он отметил, что первые несколько дней возможны кратковременные отключения для настройки оборудования и регулировки форсунок.

Напомним, «сухой» фонтан в сквере на Академика Королева запустили в 2021 году. Обустройство гидротехнического сооружения обошлось в восемь миллионов рублей. Раньше на месте фонтана был цветник.

Фонтан на Тополинке имеет 16 форсунок, была запроектирована также светодиодная подсветка RGB, меняющая цвет струй воды, бьющих из земли.

Идея установки этого «сухого» фонтана принадлежала Виктору Ереклинцеву, который знал, что такие объекты очень нравятся челябинцам: первый фонтан «сухого» типа, установленный на территории сквера по улице Тернопольской, напротив ЮУрГУ, в 2020 году, сразу полюбился жителям. Следом пришла очередь Тополинки.