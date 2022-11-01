В сквере у ДК «Станкомаш» по просьбам ленинцев установили фонари

В челябинском сквере у ДК «Станкомаш» в Ленинском районе установили фонари, смонтировав освещение по принципу «чистого неба» (все коммуникации «спрятали» под землю).

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, о том, что ленинцам на обновленном общественном пространстве не хватает света, власти узнали от самих жителей.

«И вот сейчас мы с радостью сообщаем, что сквер у ДК «Станкомаш» заиграл новым красками! Теперь здесь не только красиво и уютно, но и светло и безопасно», - подчеркнули в мэрии.

Также в городской администрации рассказали о ведущемся в сквере озеленении – возле дворца культуры «Станкомаш» в эти дни высаживают саженцы-крупномеры.

В ближайшие дни в сквере установят перголу с качелями, в 2023-м году обустроят детские площадки и зоны тихого отдыха.

Напомним, благоустройство пространства возле дворца культуры осуществляется по программе «Формирование комфортной городской среды» на средства федерального и регионального бюджетов.