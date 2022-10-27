Жителям Ленинского района по душе новое наполнение сквера ДК «Станкомаш»

Жители Ленинского района Челябинска хвалят результаты благоустройства сквера дворца культуры «Станкомаш», делясь своими впечатлениями на странице районного главы Александра Орла в ВКонтакте.

Как видно из комментариев ленинцев, особенно привлекательным для многих горожан является пространство для занятий скейтбордингом, обустроенное в сквере.

Александр Орел сообщил, что «скейтеры уже затестили фигуры» - мини-версии уличных препятствий (скамейки и ступени), установленные на специально подготовленной бетонной площадке. Интересно, что фигуры мобильны, в зимний период их планируют сдвигать и заливать на их месте каток.

«Говорят, очень понравилось», - рассказал глава Ленинского района о реакции скейтеров, выложив на своей странице в ВК видео с новой площадки от федерации скейтбординга Челябинской области.

Вот какая последовала реакция:

«Здорово! Скоро весь город будет приезжать отдохнуть в Ленинский!»;

«Я очень довольна тем, как преобразили сквер!»;

«Планирую посетить знаменитый сквер Станкомаш»;

«Надо своих племянников к вам сориентировать, а то они начали заниматься скейтом»;

«Круто. Приятно видеть такие изменения».

При этом Александр Орел отметил, что официального открытия обновленного сквера в этом году не будет, так как работы здесь продолжатся весной 2023-го (на территории общественного пространства установят детские и спортивные комплексы, а также малые архитектурные формы). В текущем году реализован (на данный момент основные работы полностью завершены) лишь первый этап благоустройства.

Сквер ДК «Станкомаш» находится в границах улиц Коммунаров, Челябинского рабочего и переулка Шота Руставели.

Результатом первого этапа благоустройства общественного пространства стало появление новых тротуаров и аллей, парковых скамеек и урн, в том числе специализированных - для утилизации отходов за домашними питомцами. В самом центре сквера обустроили сухой пешеходный фонтан. В скором времени здесь установят перголу с качелями.

Кроме того, в сквере смонтировали современное наружное освещение с коммуникациями (их спрятали под землей), установили по периметру сквера камеры видеонаблюдения. Важно и то, что на территории у ДК «Станкомаш» высадили большое количество деревьев и кустарников, а также уложили рулонные газоны и смонтировали самую крупную в Челябинске систему автополива.

В администрации города напомнили, что благоустройство сквера возле дворца культуры осуществляется по программе «Формирование комфортной городской среды» на средства федерального и регионального бюджетов.