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В среду состоится прощание с профессором ЮУрГУ Игорем Баевым

В среду, 24 марта, состоится траурная церемония прощания с Игорем Баевым - заведующим кафедрой финансовых технологий Высшей школы экономики и управления, доктором экономических наук, профессором.

Игорь Баев ушел из жизни 21 марта 2021 года в возрасте 80 лет.

«Прощание с Игорем Васильевичем Баевым состоится 24 марта 2021 года в 14 часов в Храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» по адресу: ул. 5-я Электровозная, 5А», - сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Игорь Баев - выдающийся учёный, талантливый руководитель и блестящий преподаватель, наставник целой плеяды экономистов-практиков и учёных экономической отрасли, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Всю свою трудовую жизнь он отдал Южно-Уральскому государственному университету, многие годы возглавлял диссертационный совет по экономике, является автором более 250 научных трудов, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», является Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации.

«Его яркие, точные, аргументированные выступления часто разбирались на цитаты, и многие из них становились девизом, задавали вектор развития науки и образования не только в ЮУрГУ, но и в Уральском федеральном округе, - подчеркивают в вузе. - Игорь Александрович Баев был подлинным учёным, глубоко порядочным, интеллигентным и мудрым человеком. От нас ушел человек-эпоха, отдававший все свои силы служению науке и высшему образованию. Игорь Александрович был надежным другом, мудрым Учителем и справедливым наставником. Он оставил после себя много благодарных учеников и коллег».

ЮУрГУ и агентство выражают искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Игоря Александровича Баева.