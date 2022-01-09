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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В течение всей текущей рабочей недели в театрах, домах культуры, детских школах искусств и культу
10.01.2022

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10.01.2022

Новый главный полицейский Челябинской области заступил на службу
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В Челябинске за плохую уборку дорог в новогодние праздники подрядчикам выписали 21 предписание. Н
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2022

В шести городах Челябинской области установился режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2022

В период режима ЧП звонки из Казахстана будут бесплатными для россиян
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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09.01.2022 00:55

В третий день рождественских святок посещают сирот

В третий день рождественских святок, девятого января, православная Церковь празднует день памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана. В эти дни принято дарить подарки и навещать тех, кто нуждается в помощи и защите. В третий день Святок принято было посещать сирот.

Святки начались 7 января и продлятся до 19 января - праздника Крещения Господня. Все двенадцать святых дней принято прославлять Рождество Христово, совершать паломничество и делать тайные подарки неимущим. А церковь в праздничные дни в знак восстановления справедливости отменяет один из самых символичных ритуалов во время службы - земные поклоны.

Церковные каноны предписывают в святки не совершать венчаний, а также не поститься.

В эти дни церковь призывает верующих проводить в радости, любви и согласии, совершать милосердные дела. В Святые дни принято ходить в гости к родственникам и друзьям с радостной вестью и подарками. Но в особенности надо не забывать тех, кто больше других испытывает недостаток внимания.

Святки праздновались всеми, но в основе своей это был праздник молодежи. Взрослые на третий день после Рождества возвращались к своим повседневным заботам и хлопотам. Молодежь, освобожденная от трудовой повинности, все время посвящала разнообразным развлечениям: игры, песни, посиделки, гадания, посиделки, кулачные и снежные бои.

Молодежь рядилась и обходила все дома в деревне со святочными песнями. Подобные обходы в течение святок проводились трижды: в рождественский сочельник, под Новый год и накануне крещения. Каждая семья ожидала колядовщиков, приготавливала для них угощение и с неподдельным удовольствием выслушивала колядки.

Святки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.01.2022

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10.01.2022

ЮУрГУ и ЧелГУ продлевают сроки зимней сессии для студентов из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В течение всей текущей рабочей недели в театрах, домах культуры, детских школах искусств и культу
10.01.2022

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10.01.2022

Новый главный полицейский Челябинской области заступил на службу
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  • +7 906-869-79-01
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