В третий день рождественских святок посещают сирот

В третий день рождественских святок, девятого января, православная Церковь празднует день памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана. В эти дни принято дарить подарки и навещать тех, кто нуждается в помощи и защите. В третий день Святок принято было посещать сирот.

Святки начались 7 января и продлятся до 19 января - праздника Крещения Господня. Все двенадцать святых дней принято прославлять Рождество Христово, совершать паломничество и делать тайные подарки неимущим. А церковь в праздничные дни в знак восстановления справедливости отменяет один из самых символичных ритуалов во время службы - земные поклоны.

Церковные каноны предписывают в святки не совершать венчаний, а также не поститься.

В эти дни церковь призывает верующих проводить в радости, любви и согласии, совершать милосердные дела. В Святые дни принято ходить в гости к родственникам и друзьям с радостной вестью и подарками. Но в особенности надо не забывать тех, кто больше других испытывает недостаток внимания.

Святки праздновались всеми, но в основе своей это был праздник молодежи. Взрослые на третий день после Рождества возвращались к своим повседневным заботам и хлопотам. Молодежь, освобожденная от трудовой повинности, все время посвящала разнообразным развлечениям: игры, песни, посиделки, гадания, посиделки, кулачные и снежные бои.

Молодежь рядилась и обходила все дома в деревне со святочными песнями. Подобные обходы в течение святок проводились трижды: в рождественский сочельник, под Новый год и накануне крещения. Каждая семья ожидала колядовщиков, приготавливала для них угощение и с неподдельным удовольствием выслушивала колядки.