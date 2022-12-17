17.12.2022
В воскресенье в ЮУрГУ откроется мастерская Деда Мороза
17.12.2022
Полицейские Кыштыма обнаружили в лесу носки с тремя килограммами мефедорона
17.12.2022
Совет Безопасности РФ: Детям из освобожденных территорий нужно помогать с социальной адаптацией
16.12.2022
НМУ сохранятся в выходные в четырех городах Челябинской области
16.12.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания
16.12.2022
Лауреат премии «Знание», челябинский математик Петр Земсков: Прямо сейчас работаю над новой книгой
В воскресенье в ЮУрГУ откроется мастерская Деда Мороза
16.12.2022
ЮУрГУ поймал ветер перемен
07.12.2022
Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых
30.11.2022
Ученые ЮУрГУ придумали, как сделать растительное молоко более полезным
29.11.2022
ЮУрГУ представит проекты НОЦ Урал на Конгрессе молодых ученых в Сочи
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022