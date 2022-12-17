В воскресенье в ЮУрГУ откроется мастерская Деда Мороза

В воскресенье, 18 декабря, в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) откроется Мастерская Деда Мороза. Работать она будет лишь один день.

В полдень в холле третьего этажа главного учебного корпуса ЮУрГУ начнут работу увлекательные мастер-классы. В них могут принять участие не только дети и внуки сотрудников университета, но и любой ребенок.

Дети смогут сделать новогоднюю открытку для своих близких и для российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО). Ребят также научат создать своими руками маску зайчика, подвеску в виде птички или ангела и новогоднюю игрушку-гномика, которыми можно будет потом украсить ёлку.

Мастер-класс проводят студенты Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ специальности «Технология художественной обработки материалов».