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В ЮУрГУ 40 студентов отправлены на карантин в обсерватор

Общество
Сегодня, 13:47
Автор: 
Любовь Юрина

Сорок иностранных студентов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) проведут 14 дней в пункте временного размещения в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в пресс-службе ЮУрГУ, четыре студента университета из Китайский народной Республики (КНР) сдали анализ на коронавирусную инфекцию в частной клинике. Результат показал подозрение на ковид. У студентов нет никаких признаков заболевания, они чувствуют себя хорошо, помещены в лечебное учреждение для дальнейшего наблюдения. У них повторно взяты анализы.

Немедленно после появления информации о результатах анализов руководством университета были приняты решительные превентивные меры. При поддержке регионального минздрава и Роспотребнадзора были выявлены 40 контактных. Это граждане Китая и других стран, которые проживали вместе со студентами с условно положительными анализами.

Все контактные размещены в пункте временного размещения до получения результатов анализов. «Все студенты здоровы, признаков заболевания нет», - заверяют в ЮУрГУ.

 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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