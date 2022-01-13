13.01.2022
В Челябинске обсудили перспективу создания производства электрозаправочных станций
13.01.2022
Уголовник из Снежинска пытался пробраться на территорию закрытого города
13.01.2022
Мороз отменил занятия в первую смену в школах Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска
13.01.2022
В Челябинске открылась юбилейная фотовыставка Виталия Воронина
13.01.2022
В 2022 году Челябинская область направит более 90 миллионов рублей на развитие туризма
13.01.2022
Челябинская область получит федеральные средства на развитие школьного туризма
В ЮУрГУ будут изучать генетическую предрасположенность к стрессу
10.01.2022
ЮУрГУ и ЧелГУ продлевают сроки зимней сессии для студентов из Казахстана
23.12.2021
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков пригласил журналистов Челябинска на чай
25.11.2021
ЮУрГУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей
21.11.2021
В ЮУГМУ продляют дистант для младшекурсников, в ЧелГУ возвращаются к очному обучению
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022