В ЮУрГУ будут изучать генетическую предрасположенность к стрессу

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ Челябинск) открылась лаборатория для исследования посттравматического стрессорного расстройства (ПТСР).

Как сообщает пресс-служба вуза, для определения устойчивости и предрасположенности к стрессу ученые будут использовать основной инструмент молекулярной генетики – полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Лаборатория ПЦР уже готова к работе, в ней установлено все необходимое оборудование.

В декабре 2021 года в Южно-Уральском государственном университете начала работу лаборатория ПЦР. Вопрос о ее открытии подняли еще в 2019 году, на его проработку понадобилось несколько лет, зато теперь в распоряжении сотрудников Высшей медико-биологической школы есть полностью укомплектованная лаборатория. Руководит лабораторией доктор биологических наук, директор ВМБШ ЮУрГУ Вадим Цейликман.