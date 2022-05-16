В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения

По результатам университетского открытого конкурса научных проектов лабораторий в Южно-Уральском государственном университете планируется открытие сразу двух лабораторий: машинного зрения и слуха, а также многомасштабного мультифизического моделирования.

Данная инициатива в рамках программы «Приоритет 2030» является частью стратегического проекта, направленного на обеспечение цифровой трансформации и повышение конкурентоспособности металлургических и машиностроительных предприятий Урала и России за счет внедрения систем управления состоянием технологических процессов, изделий и оборудования, основанных на алгоритмах и методах искусственного интеллекта.

Работа лаборатории будет способствовать внедрению интеллектуальных производственных технологий в промышленность Урала и России за счет проведения фундаментальных и прикладных исследований по ключевым направлениям: методы, алгоритмы и технологии беспроводных самодиагностирующихся сенсорных систем, отвечающих всем требованиям кибербезопасности; методы обработки, передачи, хранения и защиты информации на основе технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений; многомасштабное мультифизическое моделирование технологических процессов, изделий с использованием суперкомпьютерных технологий.

Основной движущей силой лабораторий станут молодые ученые, аспиранты и студенты, их работой будут руководить ведущие ученые университета.

Команда лаборатории машинного зрения и слуха будет заниматься решением задач «очувствления» производства: разработке новых методов, интеллектуальных технологий и устройств для систем машинного зрения, и слуха, применение которых позволит обнаруживать дефекты технологических процессов, оборудования и изделий машиностроения и металлургии в реальном времени.

Команда лаборатории многомасштабного моделирования будет сфокусирована на разработке прорывных методик создания и проверки (верификации) цифровых моделей (цифровых двойников) технологических процессов, оборудования и изделий машиностроения и металлургии для получения критически важных данных о скрытых процессах в режиме реального времени, анализ которых повысит предсказуемость и отказоустойчивость оборудования и изделий, а также производительность технологических процессов.

Планируется работа над рядом важных и интересных научных проектов с 2021-го по 2030-й годы, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Как отметил руководитель стратегического проекта «Интеллектуальное производство» Владимир Синицин, каждая деталь любого механизма важна, а взаимная связь деталей во многом определяет работоспособность всего механизма.

«Также каждый проект по-своему важен для стратегического проекта, а общий успех реализации стратегического проекта «Интеллектуальное производство» возможен лишь при общей синхронизации всех команд и проектов. Поэтому наиболее важным и ожидаемым результатом станет реализация крупных междисциплинарных проектов, направленных на повышение экономической эффективности машиностроительных и металлургических производств, например, разработка комплексной технологии дистанционного мониторинга и предиктивной диагностики гидравлического оборудования шагающего холодильника машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на основе датчиков промышленного интернета вещей», - рассказал Владимир Синицин.

Реализация такого проекта, по его словам, требует слаженной работы проектных команд направлений сенсорики, самодиагностики, беспроводной связи, кибербезопасности, обработки временных рядов, компьютерного зрения и слуха, и, конечно, мультифизического моделирования.

Отметим, в стратегический проект входят проекты ЮУрГУ, реализация которых ведется уже несколько лет. Наиболее ярким примером такой комплексной работы может служить проект для ПАО «ММК» «Разработка системы интеллектуального анализа и прогнозирования трендов развития повреждений оборудования линии проката ЛПЦ-11», целью которой является повышение эффективности производства на несколько десятков миллионов рублей в год за счет сокращения внеплановых простоев стана.

Команда междисциплинарного проекта состоит из специалистов различных направлений: сенсорика, самодиагностика, динамика измерений, беспроводные сети, обработка больших временных рядов и мультифизическое моделирование. Разработаны новые конструкции беспроводных сенсоров с повышенной динамическим откликом, интегрированных в систему АСУ ТП прокатного стана. Обработка информации от датчиков и математических моделей технологического процесса и агрегатов позволяют обученной нейросети обнаруживать, локализовать и предсказывать различные дефектные ситуации на различных агрегатах прокатного стана.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ стал победителем программы «Приоритет-2030». Университет выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).

Читайте новости вуза: