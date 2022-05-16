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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.05.2022

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15.05.2022

Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.05.2022

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16.05.2022

В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения

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16.05.2022

Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая
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15.05.2022

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16.05.2022 10:05
Фото: photogenica

В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения

По результатам университетского открытого конкурса научных проектов лабораторий в Южно-Уральском государственном университете планируется открытие сразу двух лабораторий: машинного зрения и слуха, а также многомасштабного мультифизического моделирования.

Данная инициатива в рамках программы «Приоритет 2030» является частью стратегического проекта, направленного на обеспечение цифровой трансформации и повышение конкурентоспособности металлургических и машиностроительных предприятий Урала и России за счет внедрения систем управления состоянием технологических процессов, изделий и оборудования, основанных на алгоритмах и методах искусственного интеллекта.

Работа лаборатории будет способствовать внедрению интеллектуальных производственных технологий в промышленность Урала и России за счет проведения фундаментальных и прикладных исследований по ключевым направлениям: методы, алгоритмы и технологии беспроводных самодиагностирующихся сенсорных систем, отвечающих всем требованиям кибербезопасности; методы обработки, передачи, хранения и защиты информации на основе технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений; многомасштабное мультифизическое моделирование технологических процессов, изделий с использованием суперкомпьютерных технологий.

Основной движущей силой лабораторий станут молодые ученые, аспиранты и студенты, их работой будут руководить ведущие ученые университета.

Команда лаборатории машинного зрения и слуха будет заниматься решением задач «очувствления» производства: разработке новых методов, интеллектуальных технологий и устройств для систем машинного зрения, и слуха, применение которых позволит обнаруживать дефекты технологических процессов, оборудования и изделий машиностроения и металлургии в реальном времени.

Команда лаборатории многомасштабного моделирования будет сфокусирована на разработке прорывных методик создания и проверки (верификации) цифровых моделей (цифровых двойников) технологических процессов, оборудования и изделий машиностроения и металлургии для получения критически важных данных о скрытых процессах в режиме реального времени, анализ которых повысит предсказуемость и отказоустойчивость оборудования и изделий, а также производительность технологических процессов.

Планируется работа над рядом важных и интересных научных проектов с 2021-го по 2030-й годы, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Как отметил руководитель стратегического проекта «Интеллектуальное производство» Владимир Синицин, каждая деталь любого механизма важна, а взаимная связь деталей во многом определяет работоспособность всего механизма.

«Также каждый проект по-своему важен для стратегического проекта, а общий успех реализации стратегического проекта «Интеллектуальное производство» возможен лишь при общей синхронизации всех команд и проектов. Поэтому наиболее важным и ожидаемым результатом станет реализация крупных междисциплинарных проектов, направленных на повышение экономической эффективности машиностроительных и металлургических производств, например, разработка комплексной технологии дистанционного мониторинга и предиктивной диагностики гидравлического оборудования шагающего холодильника машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на основе датчиков промышленного интернета вещей», - рассказал Владимир Синицин.

Реализация такого проекта, по его словам, требует слаженной работы проектных команд направлений сенсорики, самодиагностики, беспроводной связи, кибербезопасности, обработки временных рядов, компьютерного зрения и слуха, и, конечно, мультифизического моделирования.

Отметим, в стратегический проект входят проекты ЮУрГУ, реализация которых ведется уже несколько лет. Наиболее ярким примером такой комплексной работы может служить проект для ПАО «ММК» «Разработка системы интеллектуального анализа и прогнозирования трендов развития повреждений оборудования линии проката ЛПЦ-11», целью которой является повышение эффективности производства на несколько десятков миллионов рублей в год за счет сокращения внеплановых простоев стана.

Команда междисциплинарного проекта состоит из специалистов различных направлений: сенсорика, самодиагностика, динамика измерений, беспроводные сети, обработка больших временных рядов и мультифизическое моделирование. Разработаны новые конструкции беспроводных сенсоров с повышенной динамическим откликом, интегрированных в систему АСУ ТП прокатного стана. Обработка информации от датчиков и математических моделей технологического процесса и агрегатов позволяют обученной нейросети обнаруживать, локализовать и предсказывать различные дефектные ситуации на различных агрегатах прокатного стана.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ стал победителем программы «Приоритет-2030». Университет выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в предстоящее воскресенье, 15 мая, пройдёт городской семейный фестиваль «
13.05.2022

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В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

13.05.2022 11:11

В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

13.05.2022 11:07

Челябинцы стали чаще искать любовь онлайн

13.05.2022 10:52

В Троицке главбух подозревается в мошенничестве

13.05.2022 10:34

В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд

13.05.2022 10:22

ММК: машинное зрение на страже экологии

13.05.2022 09:55

​​​​​​​В Челябинске состоится ХХ Славянский научный собор

12.05.2022 23:36

«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу

12.05.2022 21:19

В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон

12.05.2022 20:52

Братская могила в Рубежном

12.05.2022 20:13

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске

12.05.2022 19:47

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание

12.05.2022 18:30

В челябинских школах может вырасти плата за питание

12.05.2022 18:29

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая

12.05.2022 18:23

ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

12.05.2022 17:43

В пятницу в Челябинской области – дожди, местами грозы, возможны ночные заморозки

12.05.2022 17:31

В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию

12.05.2022 17:28

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек

12.05.2022 17:12

ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»

12.05.2022 17:00

История Челябинска в лицах и судьбах

12.05.2022 16:52

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году

12.05.2022 16:49

Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного

12.05.2022 16:20

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание

12.05.2022 15:31

Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы

12.05.2022 15:29

Карагайская лиственница может стать главным деревом страны

12.05.2022 15:02

Ещё один челябинский перевозчик ответил на претензии жителей Металлургического района

12.05.2022 14:38

Родственники погибшего и пострадавшие в аварии болельщики могут рассчитывать на компенсацию

12.05.2022 14:36

Тридцать памятников советским солдатам на территории Челябинской области внесены в ЕГРН

12.05.2022 14:34

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 19 мая

12.05.2022 14:12

Магнитогорцы читают правильные книжки…

12.05.2022 13:17

Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя

12.05.2022 13:04

Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших

12.05.2022 12:32

В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз

12.05.2022 12:27

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022 12:25

Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально

12.05.2022 11:49

Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный