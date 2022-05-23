В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»

В Южно-Уральском государственном университете завершилась V студенческая научно-техническая конференция «Астероидная безопасность», целью которой являлось предоставление возможности талантливым студентам и школьникам заявить о себе и рассказать о своих достижениях.

В течение трех дней участники конференции слушали доклады, посвященные ракетно-космической тематике. Жюри отметило высокий уровень качества докладов и разнообразие выбранных тем.

По словам одного из членов жюри, руководителя молодежного конструкторского бюро «Астероид» Руслана Пешкова, «особый интерес представляют доклады более старших курсов, так как они имеют уже достаточный уровень компетенций для проведения серьезный исследований и конструкторской проработки».

«Хотел бы отметить доклады Анастасии Устиновой, посвященный разработке конического композитного бака для жидкого кислорода; Павла Третьякова, связанный с разработкой частичной многоразовой ракеты-носителя; Владимира Пушкарева - с проработкой двигательной установки, работающей на криогенных компонентах топлива. Эти доклады отличались именно тем, что в них помимо анализа и разработки конструктивных решений были проведены расчеты, подтверждающие работоспособность конструкции с дальнейшим анализом и выбором оптимальных параметров», - сказал Руслан Пешков.

Как отмечают в пресс-службе ЮУрГУ, большой интерес вызвали доклады секций «Конструкции изделий ракетно-космической техники» и «Системы энергообеспечения изделий ракетно-космической техники». В секции «Двигательные установки изделий ракетно-космической техники» традиционно были представлены качественные доклады. Глубокий математический анализ члены жюри отметили у Данилы Бельчикова.

«С каждым годом количество участников неуклонно растет, что, безусловно, говорит о повышении заинтересованности молодых специалистов в научной деятельности самой передовой отрасли аэрокосмической, благодаря чему аэрокосмическое направление получает новый виток развития. Нашей стране нужны молодые люди с горящими глазами, увлеченные космосом. Хотелось бы отметить мировой уровень исследований, представленных в докладах, глубокий анализ, практическую направленность представленных тем», - поблагодарил участников за эффективную работу и высокое качество докладов директор НОЦ «Аэрокосмические технологии» Никита Счастливый.

В новой секции «Исследование космического пространства» активно участвовали увлеченные астрономией и физикой школьники. Жюри отметило доклад «Шаровые звездные скопления» одиннадцатиклассника из школы №153 Челябинска Алексея Небогатова - за серьезный подход, глубокий анализ и проведенную исследовательскую работу.

Отметим, авторитетное жюри конференции включало представителей предприятий-партнеров.

«Побывав на конференции «Астероидная безопасность», могу смело сказать, что научное и технологическое будущее нашей страны в надёжных руках. Докладчики проявили себя как настоящие специалисты! Я с большим удовольствием назвал их своими коллегами по изучению космоса, и я надеюсь, что впереди у нас множество открытий и достижений. Спасибо всем участникам конференции за их старания. Спасибо Южно-Уральскому государственному университету за возможность присоединиться к организации конференции», - поделился впечатлениями преподаватель Образовательного центра «Обсерватория имени Сергея Колобова» (ООО «Компас Плюс») Павел Парков.

Дипломами первой степени конференции награждены Павел Третьяков (П-423) с темой доклада «Оценка применимости различных теплозащитных покрытий частично многоразовых сверхлегких систем выведения» и Владислав Трескин (МиЭт-468), представившей работу под названием «Перехватчик опасных космических объектов».

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