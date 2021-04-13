В ЮУрГУ в День открытых дверей расскажут об актуальных профессиях

В воскресенье, 18 апреля, в 12.00 в Южно-Уральском государственном университете впервые в этом году в режиме офлайн пройдет День открытых дверей. Мероприятие ориентировано на тех, кто заканчивает обучение в школе и хочет узнать все о поступлении из первых уст.

В актовом зале старшеклассники и их родители встретятся с представителями ЮУрГУ, которые расскажут о конкурентных преимуществах университета, в чем особенности приемной кампании — 2021, как выбрать ту специальность, которая позволит построить успешную карьеру. На встрече выступят: ректор Александр Шестаков, ответственный секретарь приемной комиссии Александр Губарев, заместитель начальника военного учебного центра при ЮУрГУ Константин Крикунов, директор студенческого городка Людмила Задорина.

«Мы готовы к режиму вопрос — ответ, чтобы разъяснить еще раз самые актуальные вопросы, с которыми к нам обращаются старшеклассники и их родители. В этом году у нас есть уникальная возможность для абитуриентов, выбирающих в первую очередь инженерно-технические, IT и естественно-научные специальности. Также увеличилось количество бюджетных мест по направлениям: «психология служебной деятельности», «клиническая психология», «гостиничное дело», «туризм». Мы хотим рассказать, насколько актуальны все эти направления, потому что в ходе подготовки к Ассамблее работодателей видим запрос и конкурентную борьбу на российском рынке за наших выпускников. Остановимся подробно на изменениях в порядке приема, сроках подачи документов и зачислении в 2021 году. Уделим внимание изменениям, произошедшим со вступительными испытаниями и начислением дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Расскажем о тех возможностях, которые предоставляет ЮУрГУ, о нашем Военном учебном центре, о возможностях студенческого городка», — рассказала заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина.

После окончания основной части в актовом зале у родителей и школьников будет возможность встретиться с директорами высших школ и институтов, задать все волнующие вопросы.

Дата мероприятия: 18 апреля 2021 года.

Время и место проведения:

12:00 часов — актовый зал ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, этаж 2);

12:40–13620 часов — встречи с директорами высших школ и институтов;

13:30–15:00 часов — индивидуальные консультации.

Встреча пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, при себе необходимо иметь маску.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) — это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).

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