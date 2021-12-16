Вектор знаний для управления персоналом: АЗ «УРАЛ» провел учебные тренинги

Основная ценность для успешного, развивающегося предприятия – это непременно его персонал. А грамотная мотивация, поощрение и обучение входит в обязанности умного и компетентного руководителя. Именно для развития личной эффективности линейных руководителей и формирования управленческих навыков кадрового резерва на базе учебно-консультационного центра «Вектор производительности» прошли практические тренинги.

На протяжении двух дней, 10 и 11 декабря, в аудиториях УКЦ «Вектор производительности» бригадиры, мастера, главные специалисты и руководители подразделений получали практические знания и развивали навыки эффективного управления персоналом. Под руководством грамотного и опытного бизнес-тренера Ивана Климычева заводчане прошли весь цикл управления персоналом, начиная с постановки задач и ключевых обязанностей руководителя, заканчивая организацией, контролем и мотивацией персонала. В начале тренинга группе обучающихся было предложено пройти несколько практических упражнений, направленных на актуализацию личного опыта. Далее рассматривая раздел о функциях управления персоналом, преподаватель подробно остановился на таких вопросах, как функции и обязанности руководителя, критерии постановки целей, планирование, приоритеты при планировании, определение ресурсов, анализ возможных рисков. Большой интерес и отклик вызвали вопросы мотивации персонала. Слушатели подробно рассмотрели причины мотивации и демотивации, инструменты и техники нематериальной мотивации. В качестве закрепления теоретического материала были проведены несколько практических упражнений на закрепление навыков командной работы и мотивации. По окончанию обучения слушатели получили единое понимание цикла и функции управления, а также они освоили современные техники и методики управления персоналом.

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В субботу, 11 декабря, для участников программы подготовки лидеров (БС-250) был проведен тренинг, направленный на развитие лидерских качеств руководителя. Основными моментами обучения стали выявление и определение личного индивидуального стиля управления, осознание природы лидерства и отработка полученных знаний в ходе командной работы. Все теоретические знания были отработаны на практике. Слушатели определяли критерии эффективной команды, разбирали стили управления и осваивали принципы делегирования полномочий. Также были организованы упражнения на отработку стилей управления, а также на развитие харизмы эффективного руководителя. В итоге руководители оценили свои знания и подходы к управлению персоналом, оценили преимущества различных стилей управления, а также освоили принципы и навыки командной работы, командного лидерства.

«Сегодня мы проводим практические тренинги для руководителей автозавода «УРАЛ». На данный момент необходимо развивать их компетенции, потому что прежде всего задача бригадира, мастера или начальника отдела руководить людьми, быть знающим и эффективным управленцем. Сейчас деятельность «Вектора производительности» набирает обороты. В нашем распоряжении богатая учебно-материальная база, современные учебные классы, квалифицированные тренеры-преподаватели. Прежде всего мы проводим практико-ориентированное обучение, в непосредственной близости к производственной площадке. Полным ходом идет реализация инвестиционного проекта по созданию учебных классов. Например, в классе по производственной системе мы имеем аналог популярной сейчас «Фабрики процессов», где возможно смоделировать полностью производственный процесс, включая логистику, обучающие станки, производственную линию по сборке различных деталей», - сказала генеральный директор ООО «Вектор производительности» Ирина Гарипова.

«Помимо тренингов мы проводим обучение по охране труда, повышению квалификации, а также проводим профессиональную подготовку по некоторым специальностям, – добавила Ирина Гарипова. – Так, например, для обучения профессии маляра мы используем современные инструменты, такие как VR-тренажер, что позволяет в разы повысить эффективность обучения».

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.