Ветеран боевых действий из Челябинска мчится в Крым на велосипеде

Ветеран боевых действий из Челябинска Максим Уфимцев, отправившийся в Севастополь на велосипеде, мужественно - сквозь дождь, ветер и разные препятствия - продолжает свой путь в Крым.

Как рассказывают его товарищи, справляться с трудностями Максиму помогает военная закалка и поддержка встречающихся на пути добрых людей.

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Так, в Миассе его встречал представитель ветеранского совета погранвойск, в Златоусте - участник «Боевого братства», ветеранам которого, лишившимся льгот, и посвящен 3000-километровый велопробег Максима Уфимцева.

В горах Урала отважного челябинца, впервые отправившегося в столь долгую дорогу, поддержали дальнобойщики России и даже Турции.

Тем временем, Максиму надо торопиться, ведь к первому июля он совершенно точно должен быть в Крыму, чтобы - в кругу друзей - отметить День ветеранов боевых действий.

В Севастополе челябинского гостя будут ждать простые крымчане и, конечно, представители ветеранского совета «Боевого братства», куда входят все рода войск.

«Мир не без добрых людей! Все на пути Максима прониклись его историей. Совсем недавно его, например, покормили на заправке в «Зюраткуле»», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» один из его товарищей.