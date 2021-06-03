03.06.2021
В Челябинске организатора притона, угрожавшему полицейскому, в психбольницу
03.06.2021
Оперативнику из Челябинска, который сбывал наркотики заключенным, скостили срок
03.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска мчится в Крым на велосипеде
03.06.2021
ММК и FORTUM будут вместе снижать «углеродный след»
03.06.2021
Гендиректор «СантехУрала» выступил на открытии Петербургского международного экономического форума
03.06.2021
Магнитогорск провел Школу молодого парламентария
Сквозь дождь и ветер
Ветеран боевых действий из Челябинска мчится в Крым на велосипеде
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021