Видеоэкскурсия по строящемуся Челябинску: кто и где возводит дома, школы и детские сады

Компания «Строймеханизация» показала результаты своего труда на видео. Ко Дню строителя они сняли трогательный ролик, в котором возводят детские сады и школы, дома и больницы. Это не просто стены и квадратные метры, а объекты, от которых зависит комфорт каждого челябинца.

Один из самых ярких проектов, который появился в городе благодаря усилиям «Строймеханизации» за последнее время — это новая Набережная с арт-сквером на берегу Миасса. Она стала центром притяжения для жителей и гостей города. Стоит отметить и инфекционную больницу в Малой Сосновке, которая была возведена в рекордные сроки, всего за семьдесят четыре дня.

Менее чем за год на месте пустыря в Парковом-2 будет построен современный кирпичный детский сад площадью 4000 квадратных метров. На Первом озере к сентябрю появится своя Набережная. Здесь появятся пешеходные дорожки, специальное покрытие для бега, спортивные тренажеры, обустроены газоны и высажены деревья.

День строителя, который отмечается в это воскресенье, стал поводом показать то, что обычно скрыто от глаз челябинцев. Это видео — уникальная возможность заглянуть на эти и другие реальные строительные площадки.

Компания "Строймеханизация" в vk : https://vk.com/stmx74

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