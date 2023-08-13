Видеоэкскурсия по строящемуся Челябинску: кто и где возводит дома, школы и детские сады

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Касли
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Сим
Снежинск
Сосновский район
Сочи
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Челябинскк
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
День Победы
Коронавирус
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
На житейских перекрестках
Сельское хозяйство
Экология
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
День Победы
Коронавирус
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шестьсот молодых людей со всего Южного Урала стали участниками Всероссийского турнира по баскетбо
12.08.2023

Выступление Фогеля, 172 команды и ценные призы: в Челябинске прошел турнир по баскетболу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У абитуриентов появилась уникальная возможность поступить на бюджет в Южно-Уральский государствен
12.08.2023

ЮУрГГПУ объявляет дополнительный набор на бюджет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Михаил Коркмазов, который является членом Народного фронта по Челябинской о
12.08.2023

Волонтеры Челябинской области отправляют 1,6 тысячи единиц физраствора на передовую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В областной госкомитет охраны объектов культурного наследия (ОКН) поступили акты государственной
12.08.2023

Два старинных здания на Кировке предлагается включить в госреестр памятников истории и культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) на двое суток установится режим неблагоприятных метеорологи
11.08.2023

В Магнитогорске на двое суток установится режим «черного неба»
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.08.2023

Видеоэкскурсия по строящемуся Челябинску: кто и где возводит дома, школы и детские сады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2023

В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2023

Обвиняемый в убийстве челябинки ревнивый иностранец отправился в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2023

Две недели под влиянием мошенников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2023

Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2023

В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист
Строймеханизация
Строительство
Общество
13.08.2023 11:17
Фото: ООО Строймеханизация

Видеоэкскурсия по строящемуся Челябинску: кто и где возводит дома, школы и детские сады

Компания «Строймеханизация» показала результаты своего труда на видео. Ко Дню строителя они сняли трогательный ролик, в котором возводят детские сады и школы, дома и больницы. Это не просто стены и квадратные метры, а объекты, от которых зависит комфорт каждого челябинца.

Один из самых ярких проектов, который появился в городе благодаря усилиям «Строймеханизации» за последнее время — это новая Набережная с арт-сквером на берегу Миасса. Она стала центром притяжения для жителей и гостей города. Стоит отметить и инфекционную больницу в Малой Сосновке, которая была возведена в рекордные сроки, всего за семьдесят четыре дня.

Менее чем за год на месте пустыря в Парковом-2 будет построен современный кирпичный детский сад площадью 4000 квадратных метров. На Первом озере к сентябрю появится своя Набережная. Здесь появятся пешеходные дорожки, специальное покрытие для бега, спортивные тренажеры, обустроены газоны и высажены деревья.

День строителя, который отмечается в это воскресенье, стал поводом показать то, что обычно скрыто от глаз челябинцев. Это видео — уникальная возможность заглянуть на эти и другие реальные строительные площадки.

Компания "Строймеханизация"  в vk : https://vk.com/stmx74

Реклама www.stm-ural.ru

 

 

Строймеханизация
Строительство
Новости по тегу: Строймеханизация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.04.2023

Улицы Челябинска моют пылесосы без воды
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В учреждениях образования Челябинской области до первого сентября отработают алгоритмы действий п
Общество

В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС

11.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Публичные слушания по правилам землепользов
Общество

Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися

10.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 19 августа, в Челябинске состоится юбилейная XX Городская выставка цветов и плодов. По
Культура

Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина

10.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер восьмого августа посетил с рабочи
Общество

Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять

09.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области регистрируется рекордно низкий уровень безработицы за последние несколько л
Экономика

Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров

08.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уникальный спортивный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж площадью 25,3 тысячи квад
Спорт

В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж

07.08.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шестьсот молодых людей со всего Южного Урала стали участниками Всероссийского турнира по баскетбо
12.08.2023

Выступление Фогеля, 172 команды и ценные призы: в Челябинске прошел турнир по баскетболу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У абитуриентов появилась уникальная возможность поступить на бюджет в Южно-Уральский государствен
12.08.2023

ЮУрГГПУ объявляет дополнительный набор на бюджет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Михаил Коркмазов, который является членом Народного фронта по Челябинской о
12.08.2023

Волонтеры Челябинской области отправляют 1,6 тысячи единиц физраствора на передовую
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В областной госкомитет охраны объектов культурного наследия (ОКН) поступили акты государственной
12.08.2023

Два старинных здания на Кировке предлагается включить в госреестр памятников истории и культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) на двое суток установится режим неблагоприятных метеорологи
11.08.2023

В Магнитогорске на двое суток установится режим «черного неба»
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

13.08.2023 11:17

Видеоэкскурсия по строящемуся Челябинску: кто и где возводит дома, школы и детские сады

12.08.2023 21:48

В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске

12.08.2023 21:25

Обвиняемый в убийстве челябинки ревнивый иностранец отправился в СИЗО

12.08.2023 20:50

Выступление Фогеля, 172 команды и ценные призы: в Челябинске прошел турнир по баскетболу

12.08.2023 12:34

Две недели под влиянием мошенников

12.08.2023 12:15

ЮУрГГПУ объявляет дополнительный набор на бюджет

12.08.2023 11:57

Волонтеры Челябинской области отправляют 1,6 тысячи единиц физраствора на передовую

12.08.2023 11:46

Два старинных здания на Кировке предлагается включить в госреестр памятников истории и культуры

12.08.2023 11:34

Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан

12.08.2023 11:24

В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист

12.08.2023 11:12

В Брединском районе погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка получила травмы

11.08.2023 21:41

В Магнитогорске на двое суток установится режим «черного неба»

11.08.2023 21:08

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат спецвыплаты

11.08.2023 20:25

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 августа (18+)

11.08.2023 20:08

В выходные в Челябинская области – ясная и теплая погода

11.08.2023 19:48

В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС

11.08.2023 18:01

Челябинские власти выгодно сдали в аренду три земельных участка

11.08.2023 17:47

Лучший начальник караула ГУФСИН Челябинской области работает в СИЗО №3

11.08.2023 17:29

В челябинском поселке Сосновка создают сквер на площади почти десять тысяч «квадратов»

11.08.2023 16:12

Артисты челябинского театра оперы и балета стали участниками проектов канала «Культура»

11.08.2023 15:55

В Металлургическом районе Челябинска до следующей весны ограничат движение транспорта

11.08.2023 15:46

В Челябинской области экс-директор завода отправился в колонию за денежные махинации

11.08.2023 15:38

Исторический музей Южного Урала на страже исторических точностей

11.08.2023 15:26

Житель Челябинска арестован за изнасилование восьмилетней девочки

11.08.2023 15:05

Учёные представили аграриям лучшие региональные сорта картофеля

11.08.2023 14:51

В Челябинской области утвердили 400 программ по укреплению здоровья на рабочих местах

11.08.2023 14:39

В Магнитогорске выросла скорость интернета

11.08.2023 13:46

Космический салют в финале фестиваля «Крынка» на Аркаиме

11.08.2023 13:34

Печально известную грунтовую дорогу к Зюраткулю сменит шестиметровая асфальтированная трасса

11.08.2023 13:31

Предпринята попытка пролёта беспилотника на Москву

11.08.2023 13:03

Первая в современной истории России автоматическая станция отправлена к Луне

11.08.2023 12:49

Челябинцам расскажут много интересного о Москве и разработают индивидуальные туры

11.08.2023 12:42

На подлете к Курску сбиты два беспилотника

11.08.2023 12:18

Владелица «Хижины енотов» в Магнитогорске признана нарушительницей ветеринарного законодательства

11.08.2023 11:51

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки начала работу с обращениями челябинцев

11.08.2023 11:21

В выходные в Челябинске на площади Революции будет работать школа вождения на электросамокате

11.08.2023 11:08

В Челябинске горячая вода становится роскошью, которой многие горожане лишены

11.08.2023 10:58

На трассе М-5 Челябинской области начинаются тотальные проверки

11.08.2023 10:24

За полгода южноуральцы взяли ипотечные кредиты на 65 миллиардов рублей

11.08.2023 10:14

Как сохранить сердце здоровым

11.08.2023 09:50

Правила землепользования и застройки Челябинска доработают в интересах исторической застройки

11.08.2023 09:33

В Сосновском районе пройдет Уральская региональная конная выставка Ural Horse 2023

11.08.2023 09:26

Верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца

11.08.2023 09:25

Челябинские ученые создали вещество, которое сделает смартфоны безопасными для глаз

11.08.2023 09:16

На Таганае в 28-й раз состоится знаменитый горный марафон «Забег за облака»

10.08.2023 23:20

В зоопарке Челябинска умерла 31-летняя шимпанзе Соня

10.08.2023 23:03

Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)

10.08.2023 22:59

После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек

10.08.2023 21:09

В Челябинске с 5 по 10 сентября состоятся спектакли театра «НитьЯ»

10.08.2023 20:52

Ростех предупредил о мошенниках, которых пытаются нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде

10.08.2023 20:23

Два человека погибли и двое ранены в результате обстрела села в Брянской области

10.08.2023 20:13

Реконструкция теплотрассы повлияет на движение по проспекту Победы в Челябинске

10.08.2023 20:01

Александр Астахов призвал «управляйки» Челябинска оперативно ремонтировать протекающие крыши

10.08.2023 20:00

В Челябинской области 11 августа температура воздуха понизится, осадки прекратятся

10.08.2023 19:48

В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

10.08.2023 19:31

В Челябинске закроют движение по улице Свободы

10.08.2023 19:00

Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися

10.08.2023 18:44

В Магнитогорске дополнительно благоустроят еще девять дворов

10.08.2023 17:50

Прощальный матч Даниса Зарипова прошел в Казани

10.08.2023 17:40

С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмировалось 11 человек

10.08.2023 17:05

Россияне потратят на домашние заготовки 8800 рублей

10.08.2023 16:40

Строители Челябинской области вносят весомый вклад в развитие региона

10.08.2023 16:24

На Аркаим впервые приедет «Пушкин»

10.08.2023 16:08

Лучшие строители Челябинской области отмечены наградами Законодательного собрания

10.08.2023 14:45

В Верхнем Уфалее открылся офис регионального филиала фонда «Защитники Отечества»

10.08.2023 14:44

Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой

10.08.2023 14:23

Приближается сезон гриппа и южноуральцам советуют заранее вакцинироваться

10.08.2023 14:16

Два района Челябинска защитят от клещей

10.08.2023 13:52

В Копейске загорелся пристрой производственного цеха

10.08.2023 13:00

На Шемахинском карстовом поле обустроят экологическую тропу

10.08.2023 12:53

Ремонт стартера и генератора в условиях сервисной станции — технические особенности

10.08.2023 12:39

Челябинск направит специальный казначейский кредит на модернизацию ЖКХ

10.08.2023 12:12

Вся музыка онлайн: преимущества прослушивания и скачивания музыки в интернете

10.08.2023 12:08

Челябинск с успехом проводит крупные старты по спортивному ориентированию

10.08.2023 11:58

Археологическая сенсация: в Варненском районе открыто новое поселение «Страны городов»

10.08.2023 11:28

Сегодня недалеко от Миасса прогремят взрывы, жителей просят не пугаться

10.08.2023 11:23

Челябинская таможня конфисковала более 300 килограммов меда и курта из Таджикистана

10.08.2023 11:20

Творческие мастерские #РыжийФест в Челябинской области

10.08.2023 11:05

В челябинском роддоме открылась новая «семейная» палата

10.08.2023 10:45

В Челябинск прибыл мобильный туристско-информационный центр Москвы

10.08.2023 10:31

Смертельное ДТП с большегрузами на М-5 произошло из-за технической неисправности «Рено Премиум»

10.08.2023 10:27

До Таганая добрались прожорливые богомолы

10.08.2023 10:25

Сохранность имущества на пляжах Челябинска обеспечивают камеры

10.08.2023 10:11

На Первом озере Челябинска создают набережную с родником и мостиком

10.08.2023 10:05

Беспилотники вновь пытались атаковать объекты в Подмосковье, Калужской области и Севастополе

10.08.2023 10:04

В Челябинске наступит ночь заводов

10.08.2023 09:41

Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина

09.08.2023 22:10

Анонсы событий и мероприятий на 10 августа (18+)

09.08.2023 20:47

Главой Троицкого района избран Тимур Мухамедьяров

09.08.2023 20:03

В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС

09.08.2023 19:49

В Челябинске для очистки реки Миасс привлекли дополнительную технику

09.08.2023 19:40

СКР расследует гибель от ожогов двухлетнего малыша в Брединском районе

09.08.2023 18:55

В Челябинске скорая помощь столкнулась с грузовиком

09.08.2023 18:33

В Ашинском районе 10 августа вновь ограничат движение на М-5

09.08.2023 18:22

Новые зеленые территории «Паркового» становятся точками притяжения курчатовцев всех возрастов

09.08.2023 17:42

Челябинская область получит казначейский кредит

09.08.2023 17:28

Челябинск начал подготовку к сентябрьскому параду моды на Кировке

09.08.2023 17:27

В Челябинской области 10 августа – жарко, местами дожди

09.08.2023 17:19

На трассе М-5 в Челябинской области перевернулся грузовик, водитель погиб

09.08.2023 16:35

Следователи уточняют причину взрыва в Подмосковье