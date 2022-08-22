Виктор Ереклинцев: благоустройство сквера у «Юности» близко к завершению

Благоустройство сквера у челябинского дворца спорта «Юность» близко к завершению. Об этом сегодня, 22-го августа, на аппаратном совещании в мэрии заявил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«К концу августа подойдем уже почти к стопроцентному исполнению контракта по благоустройству», - отметил чиновник.

Виктор Ереклинцев отметил, что в процессе выявилось достаточно большое количество скрытых работ в той части нового общественного пространства, что находится на стыке улиц Труда и Красной.

«Несмотря на это подрядчик довольно оперативно справляется с задачами», - подчеркнул глава Центрального района Челябинска.

По его словам, до конца недели в сквере у «Юности» будут установлены все столбы освещения. Также активно ведется озеленение. Объекты, которые будут установлены здесь за счет внебюджетных средств, появятся в сквере до Дня города, как и говорилось ранее.

Напомним, сквер возле дворца спорта, где долгое время располагался автовокзал, создается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В качестве объекта благоустройства текущего года данную территорию выбрали сами челябинцы.