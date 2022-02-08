В Челябинске заключены контракты на благоустройство и озеленение территории рядом с «Юностью»

В Челябинске заключены контракты на благоустройство, озеленение и освещение территории рядом с дворцом спорта «Юность», которую в текущем году ждет масштабное преображение в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, также возле популярного спортобъекта Центрального района обустроят скейт-парк.

В рамках работ по благоустройству планируется уложить семь тысяч квадратных метров широкоформатной белой плитки, организовать велодорожки. На отдельных участках подрядчик уложит террасную доску и травмобезопасное покрытие.

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Работы стоимостью почти 23 миллиона рублей планируется завершить до 20-го августа. Гарантийный срок составляет три года. Изюминкой станет амфитеатр, длина которого по внешнему периметру составит сорок метров. Он будет установлен до пятого августа текущего года.

Новое общественное пространство станет очень зеленым. В рамках заключенного контракта на территории высадят 153 дерева: липы, березы, клены остролистные и яблони Недзвецкого. По условиям, высота саженцев должна составлять 2,5-3,5 метра, в зависимости от породы растения. Также будет высажено почти три тысячи кустарников (барбарисы, кизильник, сирень кустовая, можжевельник, дёрен белый) и уложено полторы тысячи квадратных метров газона. Стоимость контракта по озеленению - 5,9 миллиона рублей.

«Растения должны быть с закрытой корневой системой и адаптированы к нашим климатическим условиям. В контракте четко прописаны размеры каждого вида, количество скелетных ветвей, каким должен быть ком. Гарантийный срок составляет три года. Но мы с вами должны понимать, что это хоть и крупные, но еще молодые саженцы, мощь и силу они наберут через несколько лет, и территория превратится в уютный уголок природы», - отметил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Как рассказали в мэрии, у «Юности» разместят 14 видов различных малых архитектурных форм, всего их будет более 150-ти. Это вертикальные шезлонги, разные скамьи, столы, урны, кресла, вазоны, качели с навесом, пергола и полюбившиеся челябинцам высокие «барные» стулья.

Подрядчик, который будет определен на аукционе 14-го февраля, должен будет установить их до 20-го августа. Начальная максимальная цена контракта составляет 17,2 миллиона рублей.

«Мы планировали разместить здесь скейт-парк, но, грубо говоря, не хватило средств. Теперь же, благодаря решению Алексея Текслера дополнительно выделено 22 миллиона рублей, и все наши задумки будут воплощены. В ближайшее время мы его запроектируем и, ориентировочно в апреле, проведем конкурсные процедуры. Оставшиеся средства от этого транша пойдут на приобретение малых архитектурных форм», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Для скейт-парка планируется смонтировать четыре восьмиметровых парковых светильника. Кроме того, в рамках контракта на освещение, сумма которого составляет 5,2 миллиона рублей в новом сквере установят 90 новых опор со светильниками: 47 стандартных и 43 парковых - высотой четыре метра.

Напомним, территорию рядом с «Юностью» в качестве объекта благоустройства выбрали сами челябинцы.