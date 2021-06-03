Виктор Рашников вновь избран председателем Совета директоров ММК

Виктор Рашников вновь избран председателем Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область).

Данное решение было принято на состоявшемся вчера, второго июня, заседании Совета директоров ПАО «ММК», избранного Собранием акционеров комбината 28 мая текущего года.

Кроме того, на вчерашнем Совете были сформированы четыре его комитета: по аудиту (председатель – Михаил Осеевский); по кадрам и вознаграждениям (председатель – Валерий Марцинович); по стратегическому планированию (председатель – Виктор Рашников); по охране труда, промышленной безопасности, экологии (председатель – Тав Морган).

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», Валерий Марцинович был признан независимым членом Совета директоров.

Кроме того, на вчерашнем заседании был утвержден план работы Совета директоров ММК на 2021-2022 годы.

Напомним, председатель Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников вошел в список богатейших бизнесменов мира, по версии журнала Forbes, опубликованный в апреле этого года. У южноуральского олигарха с состоянием в 11,2 миллиарда долларов 195-е место в списке.

Виктору Рашникову 13-го октября 2020-го года исполнилось 72 года. Он является уроженцем Магнитогорска, прошел на ММК путь от рядового сотрудника до генерального директора, а позже стал основным акционером предприятия.