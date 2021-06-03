03.06.2021
Гендиректор «СантехУрала» выступил на открытии Петербургского международного экономического форума
03.06.2021
Магнитогорск провел Школу молодого парламентария
03.06.2021
Куда поехать отдыхать этим летом в России
03.06.2021
В Челябинской области женщину оштрафовали за видео в Instagram
03.06.2021
В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни девяти человек
03.06.2021
В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта
Виктор Рашников вновь избран председателем Совета директоров ММК
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021