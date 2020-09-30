Владельцам электросамокатов придется идти сдавать на права

Пользователям электросамокатов придется получать права категории «М». Речь идет о средствах передвижения мощностью более 250 ватт.

В МВД России пояснили, что легкий транспорт с таким двигателем уже считается мопедом. То есть при нарушении ПДД к нему будут применяться такие же меры, как к обычным водителям. Об этом сообщает «Коммерсант».

А аварии с электросамокатами происходят сейчас постоянно

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 28 сентября в Челябинске мужчина на электросамокате получил черепно-мозговую травму, катаясь по проезжей части. Он наехал на сцепку между двумя автомобилями.

В результате происшествия пострадал владелец самоката, который был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.