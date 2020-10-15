Власти Челябинска назвали торговлю на тротуаре в Тракторозаводском районе незаконной

Власти Челябинска ответили на обращение общественника Андрея Филатова по поводу украденного у пешеходов тротуара. Причиной, по которой жители Тракторозаводского района стали испытывать неудобства при передвижении в районе ГКБ №8 на улице Горького, стали торговые точки, установленные прямо на тротуаре.

По мнению Андрея Филатова, бойкая торговля пирожками и шаурмой на пути следования пешеходов доставляет людям определенный дискомфорт – за разъяснениями общественник обратился к представителям власти.

Начальник управления развития и благоустройства городской среды администрации Челябинска Антон Алексеев сообщил, что размещение нестационарных торговых объектов вблизи дома №27 по улице Салютной в Тракторозаводском районе (это киоск «Куры-яйцо», павильон «Шаурма», киоск «Пирожковая №1», павильон «Вечерний Челябинск», киоск «Горячее питание») не предусмотрено схемой.

«Объекты включены в перечень выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов», - отметил Антон Алексеев.

Он напомнил, что согласно Правилам благоустройства территории Челябинска, торговля в неустановленных для этого местах, в том числе на обочинах автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках общественного транспорта, запрещена.

Ответственность за торговлю или оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в неустановленных местах предусмотрена частью шестой статьи третьей закона Челябинской области «Об административных правонарушениях».

«Сотрудники нашего управления, администраций внутригородских районов и УМВД России по городу Челябинску на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия по фактам несанкционированной торговли, в том числе вы вышеуказанному адресу», - сообщил Антон Алексеев.

В настоящий момент, по его словам, запланирован рейд и по адресу, названному Андреем Филатовым, - для составления протоколов об административных правонарушениях за осуществление торговли в неустановленном для этого месте.

Протоколы будут переданы на рассмотрение административной комиссии, которая назначит наказание в отношении виновных лиц в соответствии с действующим законодательством Челябинской области.

Также Антон Алексеев сообщил, что демонтаж незаконно размещенных НТО осуществляется в Челябинске МКУ «Городская среда» с учетом бюджетного финансирования и технических возможностей.

В «Городской среде» агентству «Урал-пресс-информ» ответили, что данные объекты – в очереди на демонтаж (раньше на эти цели отводилось полгода с момента подписания акта о демонтаже, сейчас сроки увеличились на три месяца).

В МКУ рассказали, что акт о демонтаже киоска «Куры-яйцо» подписан 25-го августа этого года, «Горячего питания» - 14-го мая, «Пирожковой №1» - 16-го апреля. Раньше всего (еще в декабре 2019-го) был подписан акт о демонтаже павильона, где продают шаурму, однако торговый объект до сих пор радует любителей мяса в лаваше и мешает свободному движению пешеходов.