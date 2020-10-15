ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Власти Челябинска назвали торговлю на тротуаре в Тракторозаводском районе незаконной

Общество
Сегодня, 13:39
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Власти Челябинска ответили на обращение общественника Андрея Филатова по поводу украденного у пешеходов тротуара. Причиной, по которой жители Тракторозаводского района стали испытывать неудобства при передвижении в районе ГКБ №8 на улице Горького, стали торговые точки, установленные прямо на тротуаре.

По мнению Андрея Филатова, бойкая торговля пирожками и шаурмой на пути следования пешеходов доставляет людям определенный дискомфорт – за разъяснениями общественник обратился к представителям власти.

Начальник управления развития и благоустройства городской среды администрации Челябинска Антон Алексеев сообщил, что размещение нестационарных торговых объектов вблизи дома №27 по улице Салютной в Тракторозаводском районе (это киоск «Куры-яйцо», павильон «Шаурма», киоск «Пирожковая №1», павильон «Вечерний Челябинск», киоск «Горячее питание») не предусмотрено схемой.

«Объекты включены в перечень выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных торговых объектов», - отметил Антон Алексеев.

Он напомнил, что согласно Правилам благоустройства территории Челябинска, торговля в неустановленных для этого местах, в том числе на обочинах автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках общественного транспорта, запрещена.

Ответственность за торговлю или оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в неустановленных местах предусмотрена частью шестой статьи третьей закона Челябинской области «Об административных правонарушениях».

«Сотрудники нашего управления, администраций внутригородских районов и УМВД России по городу Челябинску на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия по фактам несанкционированной торговли, в том числе вы вышеуказанному адресу», - сообщил Антон Алексеев.

В настоящий момент, по его словам, запланирован рейд и по адресу, названному Андреем Филатовым, - для составления протоколов об административных правонарушениях за осуществление торговли в неустановленном для этого месте.

Протоколы будут переданы на рассмотрение административной комиссии, которая назначит наказание в отношении виновных лиц в соответствии с действующим законодательством Челябинской области.

Также Антон Алексеев сообщил, что демонтаж незаконно размещенных НТО осуществляется в Челябинске МКУ «Городская среда» с учетом бюджетного финансирования и технических возможностей.

В «Городской среде» агентству «Урал-пресс-информ» ответили, что данные объекты – в очереди на демонтаж (раньше на эти цели отводилось полгода с момента подписания акта о демонтаже, сейчас сроки увеличились на три месяца).

В МКУ рассказали, что акт о демонтаже киоска «Куры-яйцо» подписан 25-го августа этого года, «Горячего питания» - 14-го мая, «Пирожковой №1» - 16-го апреля. Раньше всего (еще в декабре 2019-го) был подписан акт о демонтаже павильона, где продают шаурму, однако торговый объект до сих пор радует любителей мяса в лаваше и мешает свободному движению пешеходов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 13:53
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Общество
Сегодня, 13:25
Семь школ Челябинска откорректировали сроки осенних каникул
Общество
Сегодня, 12:10
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида
Общество
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Сегодня, 12:10
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Сегодня, 11:29
«Ростелеком» и граффитисты подарили Челябинску творение Микеланджело в новом прочтении
Сегодня, 10:44
«Челябинскгоргаз» ввел в эксплуатацию новый газопровод
Сегодня, 10:32
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение
Сегодня, 10:28
Южноуральские экоактивисты запустили challenge «Почему я ношу маску!»
Сегодня, 09:34
В Челябинске ограничат движение на десяти улицах в связи с дорожными работами
Сегодня, 09:16
Каждый десятый работодатель требует знание иностранного языка
Вчера, 20:04
В Челябинске актуализировали телефоны неотложки
Вчера, 17:05
Анонсы событий и мероприятий на 15 октября
Общество
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Среда обитания
Вчера, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 14:09
Происшествия
Полиция задержала в аэропорту Челябинска пьяного пассажира, которому захотелось погулять по аэродрому
Сегодня, 14:08
Общество
В Челябинске автобусы 21-го маршрута снова выйдут на линию
Сегодня, 13:53
Общество
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Сегодня, 13:49
Происшествия
Челябинское УФАС изучит рекламу со сведениями «закажи закладку на дом»
Сегодня, 13:48
Происшествия
Жительница Златоуста дала отпор аферистам, которые представлялись сотрудниками ФСБ
Материалы рубрики
Сегодня, 14:08
Общество
В Челябинске автобусы 21-го маршрута снова выйдут на линию
Сегодня, 13:53
Общество
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Сегодня, 12:21
Общество
В Челябинске продлено ограничение движения на Свердловском проспекте
Сегодня, 12:11
Общество
После вмешательства прокуратуры у жителей дома в Челябинске появилось отопление
Сегодня, 11:29
Общество
«Ростелеком» и граффитисты подарили Челябинску творение Микеланджело в новом прочтении
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика