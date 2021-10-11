Власти Челябинска приняли решение закупить полимерные канализационные люки

После массовых краж металлических канализационных люков власти Челябинска решили заменить их на полимерные.

Об этом сообщил сегодня, 11 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Компания «Символ» предложила 50 люков, сейчас берем у них в безвозмездное пользование и покупаем еще 25. Дополнительно разместили аукцион на закупку 350 люков. Еще с одной компанией мы также подписали договор поставку 100 полимерных люков. Попробуем их в качестве эксперимента», - сказал Александр Астахов.

Напомним, в городе участились кражи металлических люков, которые злоумышленники сдают в пункты приема металла. Глава Челябинска Наталья Котова несколько недель назад обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.