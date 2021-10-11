11.10.2021
В Челябинской области растет смертность от ковида
11.10.2021
Новые кадры в прокуратуре Челябинской области
11.10.2021
На челябинские маршруты вышли восемь новых автобусов, еще десять готовятся
11.10.2021
Райская жизнь на Ла Пальме взяла тайм-аут – из-за вулкана
11.10.2021
Власти Челябинска приняли решение закупить полимерные канализационные люки
11.10.2021
В центре Челябинска установят стеклянные остановки, на окраинах – комплексы из железа
Власти Челябинска приняли решение закупить полимерные канализационные люки
04.10.2021
Часть домов в Челябинске остаются без отопления
27.09.2021
Жители Челябинска жалуются на отсутствие тепла
27.09.2021
Котова попросила руководителей предприятий не принимать у скупщиков лома люки
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021