Власти Челябинской области обратились к бизнесу за помощью в восстановлении ДНР

Правительство Челябинской области просит бизнесменов оказать помощь в восстановлении ДНР инфраструктуры города Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Правительство Челябинской области обратилось к представителям бизнес-сообщества с предложением оказать посильную финансовую помощь исключительно в добровольном порядке, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства. - Средства будут направлены на восстановление жилых домов и инфраструктуры в ЛНР и ДНР, закупку строительного материала и техники».

В настоящее время ведется подготовка и согласование плана по восстановлению г. Ясиноватая.

На территории города работает группа специалистов (по направлениям деятельности) от Челябинской области для оказания помощи в восстановлении основных объектов жизнедеятельности населенного пункта. Накануне официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером побывала в Донецке, Ясиноватой и Волновахском районе. Подписаны соглашения. Регион поможет в восстановлении поврежденных школ, детсадов, больниц, дорог, откроет стекольную линию.

«Конкретный перечень первоочередных работ по восстановлению инфраструктуры г. Ясиноватая находится в стадии согласования органами власти Донецкой Народной Республики и органов государственной власти Челябинской области», - уточнили в правительстве Челябинской области.

Южный Урал уже оказывает гуманитарную помощь для освобожденных территорий Донецкой и Луганской Народных. «В дальнейшем планируется направление дополнительных объемов помощи, исходя из потребностей», - уточнили в правительстве.