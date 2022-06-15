Текслер: Мы поможет ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита делегации региона в Донецкую народную республику (ДНР).

Южноуральцы приехали в ДНР не с пустыми руками. «Привезли автомобили скорой помощи, автомобили неотложной помощи, медицинское оборудование, медикаменты», - рассказал глава региона. Скорые сразу же были запущены в эксплуатацию.

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Также южноуральцы привезли очередной груз гуманитарной помощи от региона: аппараты ИВЛ, медикаменты, стройматериалы, питьевую воду и другое самое необходимое.

В ходе визита в Донецк Алексей Текслер принял участие в совещании с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, на котором обсудили шефство региона над Ясиноватой и Волновахским районом, помощь в восстановлении инфраструктуры населенных пунктов и проживающим жителям.

Регион поможет в восстановлении поврежденных школ, детсадов, больниц. Южный Урал планирует организовать в ДНР стекольную линию и делать окна.

«Я уже говорил, что помощь в восстановлении Донбасса - это наша почетная миссия. Мы к этому именно так относимся», - подчеркнул Алексей Текслер.

Также состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве между правительством Челябинской области и администрациями этих населенных пунктов.

После Донецка делегация Челябинской области во главе с губернатором отправилась в подшефные территории - Волноваху и Ясиноватую, чтобы на месте оценить масштабы разрушений, определить конкретный план по поддержке этих муниципалитетов. Алексей Текслер отметил, что и в Ясиноватой, и в Волновахе живут очень мужественные люди - они работают, строят нормальную жизнь под постоянной угрозой обстрелов. И своё будущее видят только вместе с Россией. «Помочь им сейчас — наш долг», - уверен челябинский губернатор.

В первоочередном порядке на подшефных территориях будет восстанавливаться социальная инфраструктура, которую враги не пощадили и серьезно порушили. «Сосредоточимся на помощи в ремонте школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Сейчас их надо подготовить к зиме, сделать пригодными для работы», - отметил Алексей Текслер.

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В Ясиноватой Южный Урал поможет с восстановлением детских садов, общеобразовательной школы, детской поликлиники и городской площади. В Волновахе - также детсадам, школе и стоматологической поликлинике.

Кроме того, область поможет в подготовке подшефных территорий к безопасному прохождению осенне-зимнего периода. Будет продолжено и оказание гуманитарной помощи.

Алексей Текслер подчеркнул, что помощь необходима не только в восстановлении населенных пунктов, но и в целом в организации мирной жизни. ««Здесь, на донецкой земле, чувствуешь, как много исторических пересечений с нашим регионом. И в сфере промышленности, и среди людей. Поэтому Россия и наша Челябинская область своих не бросят в беде никогда, - подытожил Алексей Текслер. - Мы налаживаем человеческие отношения. Это очень важно. Продолжим эту работу. И обязательно поможем жителям Донбасса в восстановлении мирной жизни»..