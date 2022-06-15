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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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14.06.2022

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Донецкая народная республика
Волновахский район ДНР
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15.06.2022 00:44
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор подвел итоги визита в ДНР

Текслер: Мы поможет ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги рабочего визита делегации региона в Донецкую народную республику (ДНР).

Южноуральцы приехали в ДНР не с пустыми руками. «Привезли автомобили скорой помощи, автомобили неотложной помощи, медицинское оборудование, медикаменты», - рассказал глава региона. Скорые сразу же были запущены в эксплуатацию.

Также южноуральцы привезли очередной груз гуманитарной помощи от региона: аппараты ИВЛ, медикаменты, стройматериалы, питьевую воду и другое самое необходимое.

В ходе визита в Донецк Алексей Текслер принял участие в совещании с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, на котором обсудили шефство региона над Ясиноватой и Волновахским районом, помощь в восстановлении инфраструктуры населенных пунктов и проживающим жителям.

Регион поможет в восстановлении поврежденных школ, детсадов, больниц. Южный Урал планирует организовать в ДНР стекольную линию и делать окна.

«Я уже говорил, что помощь в восстановлении Донбасса - это наша почетная миссия. Мы к этому именно так относимся», - подчеркнул Алексей Текслер.

Также состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве между правительством Челябинской области и администрациями этих населенных пунктов.

После Донецка делегация Челябинской области во главе с губернатором отправилась в подшефные территории - Волноваху и Ясиноватую, чтобы на месте оценить масштабы разрушений, определить конкретный план по поддержке этих муниципалитетов. Алексей Текслер отметил, что и в Ясиноватой, и в Волновахе живут очень мужественные люди - они работают, строят нормальную жизнь под постоянной угрозой обстрелов. И своё будущее видят только вместе с Россией. «Помочь им сейчас — наш долг», - уверен челябинский губернатор.

В первоочередном порядке на подшефных территориях будет восстанавливаться социальная инфраструктура, которую враги не пощадили и серьезно порушили. «Сосредоточимся на помощи в ремонте школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Сейчас их надо подготовить к зиме, сделать пригодными для работы», - отметил Алексей Текслер.

В Ясиноватой Южный Урал поможет с восстановлением детских садов, общеобразовательной школы, детской поликлиники и городской площади. В Волновахе - также детсадам, школе и стоматологической поликлинике.

Кроме того, область поможет в подготовке подшефных территорий к безопасному прохождению осенне-зимнего периода. Будет продолжено и оказание гуманитарной помощи.

Алексей Текслер подчеркнул, что помощь необходима не только в восстановлении населенных пунктов, но и в целом в организации мирной жизни. ««Здесь, на донецкой земле, чувствуешь, как много исторических пересечений с нашим регионом. И в сфере промышленности, и среди людей. Поэтому Россия и наша Челябинская область своих не бросят в беде никогда, - подытожил Алексей Текслер. - Мы налаживаем человеческие отношения. Это очень важно. Продолжим эту работу. И обязательно поможем жителям Донбасса в восстановлении мирной жизни»..

Алексей Текслер
Донецкая народная республика
Волновахский район ДНР
Ясиноватая
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Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

10.06.2022 18:33

В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда

10.06.2022 18:21

В выходные в Челябинской области – дожди и грозы, в воскресенье температура понизится

10.06.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 11 и 12 июня

10.06.2022 17:39

ВТБ: ставки по депозитам вернутся к уровню начала года

10.06.2022 17:37

Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»

10.06.2022 17:31

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

10.06.2022 17:26

Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов

10.06.2022 17:16

«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности

10.06.2022 17:02

Немного радио в прошедшей воде

10.06.2022 16:53

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание

10.06.2022 16:41

Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район

10.06.2022 16:38

После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта

10.06.2022 16:34

На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура

10.06.2022 16:28

Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

10.06.2022 16:27

Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей

10.06.2022 16:24

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки

10.06.2022 16:04

В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов

10.06.2022 16:00

Участок под строительство катка УралГУФК оказался за границами челябинского леса

10.06.2022 15:56

Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске

10.06.2022 15:54

Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинская область, все южноуральцы

10.06.2022 15:45

В Челябинске продолжают сносить аварийные деревья

10.06.2022 15:39

Афиша празднования Дня России в Челябинской области

10.06.2022 15:14

ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%

10.06.2022 15:13

Три региона УрФО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма