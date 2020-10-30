Власти Златоуста отказали в проведении митинга борцам за возвращение роддома

Власти Златоуста (Челябинская область) отказали в проведении митинга борцам за возвращение роддома, временно отданного - в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой - под ковидную базу.

Митинг планировался на восьмое ноября с участием около двухсот человек, однако публичное мероприятие в сквере краеведческого музея не состоится, так как о своем намерении организаторы уведомили власти на день позднее, чем того требует законодательство.

Первый заместитель главы Златоуста Александр Митрохин сообщил организаторам, что направленное ими в городскую мэрию уведомление о проведении митинга не подлежит рассмотрению.

«Согласно части первой статьи седьмой федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее десяти дней до дня проведения публичного мероприятия. При этом в соответствии с разъяснением, содержащимся в постановлении пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2018 года №28 сроки подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, предусмотренные частью первой статьи седьмой указанного федерального закона и исчисляемые в календарных днях, не включают дни направления уведомления и проведения публичных мероприятий», - отметил Александр Митрохин.

Таким образом, резюмировал замглавы, уведомление о проведении митинга восьмого ноября должно было быть подано в администрацию Златоуста не позднее 28-го октября, а Георгий Мельнов сделал это 29-го.

С учетом изложенного, на основании пункта первого части первой статьи 12 ФЗ-54, борцам за возвращение роддома было предложено подать уведомление о проведении митинга в установленные законодательством сроки.

Кроме того, Александр Митрохин предложил организаторам митинга рассмотреть вопрос целесообразности проведения публичного мероприятия в период пандемии коронавируса и действия режима повышенной готовности. Массовое скопление в одном месте в такое непростое время может оказаться опасным для здоровья самих митингующих.