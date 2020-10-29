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Борцы за возвращение роддома собираются митинговать, власти Златоуста недоумевают

Общество
Сегодня, 17:49
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Автор: 
Евгения Александрова

В Златоусте (Челябинская область) намечается митинг борцов за возвращение роддома, который в связи со сложной эпидемиологической обстановкой был временно отдан под ковидную базу.

Публичное мероприятие на тему «Проблемы здравоохранения Златоуста и пути их решения» активисты собрались проводить восьмого ноября, с полудня до половины второго дня, на площади III Интернационала (в сквере краеведческого музея), заявив, что число участников, предположительно, составит двести человек.

Готовящиеся митинговать горожане (организатором мирной акции протеста является Георгий Мельнов) уже придумали громкие лозунги: «Верните Златоусту роддом!», «Нет роддома – нет демографии!», «Нет медицинскому геноциду населения!» и другие «кричалки» аналогичного содержания.

Советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов подтвердил агентству «Урал-пресс-информ», что митинг в городе планируется – соответствующее заявление в мэрию поступило. Если с юридической точки зрения никаких оснований для отказа в проведении публичного мероприятия не возникнет, митинг состоится.

Тем временем, городские власти крайне обескуражены заявлением данной инициативной группы, в которую входят представители «Справедливой России» и неизбранные кандидаты в депутаты от других партий.

Администрация Златоуста расценивает это как политический пиар, желание поймать хайп на громкой теме, потому что, по словам Алексея Коновалова, желание провести в условиях пандемии массовое мероприятие не выглядит проявлением заботы несостоявшихся депутатов о своих избирателях. А наоборот.

«Если ты беспокоишься о людях, то будешь стараться, чтобы они не заболели. Президент, губернатор, главы муниципалитетов – руководители всех уровней призывают граждан соблюдать социальную дистанцию. А здесь совершенно иначе. Инициативная группа зовет митинговать, то есть хочет собрать всех в кучу, тогда как массовое скопление людей в условиях пандемии увеличивает риск заражения. Это, во-первых. Во-вторых, если эти активисты хотят, чтобы роддому в Златоусте сказали «да», куда, по их мнению, должны девать больных с ковидом? На улицу?!», - отмечает Алексей Коновалов.

По его словам, местные роженицы сегодня благополучно рожают в Миассе, маршрутизация пациенток выстроена, проблем никаких нет. Всех жительниц Златоуста, кому это необходимо, администрация готова забрать из роддома и отвезти домой.

«Все у нас уже отлажено, но некоторых граждан это не устраивает. Им нужно снова поломать всю систему, чтобы властям пришлось понести еще больше затрат. Популизм чистой воды», - заявил Алексей Коновалов.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, один из активистов, отвечающих за организацию митинга, летом этого года был привлечен к административной ответственности за размещение в Интернете фашистской символики.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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