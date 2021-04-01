Власти Златоуста успокоили садоводов: до СНТ их будут возить автобусы – в ежедневном режиме

Садоводов Златоуста (Челябинская область) обеспечат регулярным транспортом. По поручению главы муниципалитета Максима Пекарского дополнительные сезонные маршруты проложат ко всем садовым товариществам, находящимся за чертой города.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе мэрии Златоуста, городской транспорт доставит садоводов даже к таким отдалённым СНТ, как «Губенка», «Металлург», «Урал-дача» и «Лесная сказка».

Автобусы начнут курсировать по новым направлениям с первого мая - в ежедневном режиме.

Автобус 14-го маршрута до СНТ «Губенка» будет совершать по четыре рейса в день; автобус №15, обслуживающий садоводов из «Лесной сказки», - по пять рейсов, «девятый» будет курсировать до «Металлурга» и обратно по восемь раз за день, а добраться до «Урал-дачи» и уехать обратно в город можно будет утром и вечером (предусмотрено по два рейса в день).

«Планируется, что сезонная логистика будет действовать до середины октября», - пояснили в пресс-службе администрации Златоуста.

Информация, полученная от городских властей, наверняка очень обрадует местных садоводов – буквально накануне в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» пришло письмо от членов СНТ «Металлург», которые в преддверии нового дачного сезона волновались как раз таки по поводу работы на садовых маршрутах пассажирского транспорта.

Напомним, в прошлом году (в середине мая) дачники Златоуста жаловались на отсутствие в муниципалитете садовых автобусов. Садоводы были вынуждены добираться до своих участков в саду «Металлург» в тесной маршрутке и просили городские власти обеспечить их нормальным, полноценным транспортом (автобусом большого класса).

В администрации Златоуста тогда согласились, что проблема действительно есть (состояние общественного транспорта, «благодаря» прежним руководителям города, оставляло желать лучшего: наследие жилинской команды оказалось очень печальным), и постарались решить ее, исходя из своих возможностей, имевшихся на тот момент.

Отметим, сегодня ситуация с транспортом в Златоусте улучшается. В пресс-службе мэрии города сообщили, что транспортную сеть муниципалитета в скором времени «насытят» новой техникой.

«Благодаря активной поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера и по поручению главы Златоуста Максима Пекарского для городского автохозяйства приобретут девять новых автобусов. Средства для реализации транспортного проекта выделят из регионального и местного бюджетов», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Восемь новых автобусов будут использоваться для внутренних пассажироперевозок, ещё один выйдет на пригородные, востребованные у населения, рейсы.