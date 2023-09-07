Вместе с традиционным осенним фестивалем пройдет Кубок Челябинска по спортивному туризму

Завтра, восьмого сентября, стартует Кубок города Челябинска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, посвященный памяти Ольги Семеновой — инструктора детско-юношеского туризма и преподавателя челябинской спортшколы ЧТЗ. Соревнования пройдут в Каслинском районе Челябинской области.

Организаторы соревнований, Федерация спортивного туризма Челябинской области, уже сформировали списки участников — спортсменов, туристов и любителей пеших прогулок на природе разных возрастов. Соревнования пройдут в рамках туристического фестиваля «Осенние приключения» и будут проведены совместно с крупнейшим челябинским турклубом «Вылазки».

По информации оргкомитета фестиваля, ожидается более двухсот участников. На старт выйдут 13 команд, которым предстоит пройти дистанцию длинной в два километра, на которой спортсменам встретятся различные препятствия — крутые подъемы и спуски, переправы по бревнам и веревкам. На всем протяжении маршрута члены команд должны поддерживать и страховать друг друга. Для тех, кто участвует в Кубке памяти Ольги Семёновой, будет возможность выполнить или подтвердить спортивные разряды.

Организаторы фестиваля отмечают, что «Осенние приключения» — это традиционное для южноуральских туристов спортивное мероприятие, один из трёх сезонных выездов на природу, устраиваемых ежегодно.

«Кроме официальных соревнований по прохождению пешеходной дистанции, будет конкурс туристской песни и кулинарный конкурс с приготовлением блюд в походных условиях, — перечисляет Татьяна Стерликова, организатор фестиваля и руководитель турклуба «Вылазки». — Также запланированы конкурс карвинга по арбузам, турнир по волейболу, чемпионат по подтягиванию на турнике, вечерние гитарники-посиделки. На поляне фестиваля устроим банный городок».

Важным условием участия в фестивале является чёткое выполнение правил — это бережное отношение к природе, полный запрет на алкоголь и курение, а также соблюдение закона доброго отношения к окружающим.

Одна из постоянных участниц фестиваля «Осенние приключения» Марья Шумилова очень ёмко объясняет суть мероприятия: «Чего я жду? Тёплой и солнечной погоды (ну, пожалуйста!), веселой дистанции, песен у костра, новых интересных знакомств, — делится Марья Шумилова на своей страничке в соцсетях. — К чему я готовлюсь? Дождь, снег, град, грязь и слякоть, трэш-забег, испытание природой и полный интернет-детокс на пять дней».

Кубок города Челябинска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, посвящённый памяти Ольги Семёновой, пройдёт с восьмого по десятое сентября на реке Багаряк в Каслинском районе Челябинской области.