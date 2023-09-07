07.09.2023
Вместе с традиционным осенним фестивалем пройдет Кубок Челябинска по спортивному туризму
07.09.2023
ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки
07.09.2023
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
07.09.2023
Дело экс-директора по спортивному развитию ХК «Трактор» передано в суд
07.09.2023
Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?
07.09.2023
В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка
Вместе с традиционным осенним фестивалем пройдет Кубок Челябинска по спортивному туризму
Южноуральских туристов ждут «Осенние приключения»
14.07.2023
Южноуральские озера стали более привлекательными для путешественников
01.01.2023
Событием года во внутреннем туризме названа Челябинская область
08.12.2022
В Челябинской области определены перспективные территории для создания курортов
09.11.2022
В России с 15 ноября стартует программа научно-популярного туризма для молодежи
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023