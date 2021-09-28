28.09.2021
Главный кардиохирург России Лео Бокерия призывает южноуральцев ходить и побеждать
28.09.2021
В Троицком районе ликвидирован мини-завод по производству мефедрона
28.09.2021
Житель Златоуста, обматеривший госинспектора национального парка, оштрафован
28.09.2021
Сразу четыре специалиста устроились в Брединскую районную больницу
28.09.2021
Во все жилые дома и социальные объекты Курчатовского района Челябинска подано отопление
27.09.2021
Более 19 с половиной тысяч южноуральцев имеют официальный статус безработного
Водителей просят воздержаться от поездок на юг Челябинской области
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021