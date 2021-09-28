Водителей просят воздержаться от поездок на юг Челябинской области

Водителей Челябинской области просят воздержаться от поездок на юг региона на летней резине.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки местами отмечалось установление временного снежного покрова высотой 1-2 сантиметра. На метеостанции Мирный был зафиксирован гололед (три миллиметра). Порывы ветра днем и ночью достигали 18 метров в секунду

Сегодня днем синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега, снега, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах сильное отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, местами сильная. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, локально – до 25 метров в секунду.

«В связи со сложной погодной обстановкой на юге области (прохождение снежного циклона) просим водителей сегодня воздержаться от поездок в указанные направления на летней резине», - предупреждают в миндортрансе региона.