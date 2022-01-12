Впервые за два месяца отмечен рост числа южноуральцев, получающих лечение от ковида

В Челябинской области впервые за последние два месяца вновь выросло число жителей, которые одновременно получают лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, по состоянию на 12 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение одна тысяча 839 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 809 жителей).

Максимальное число проходящих лечение пациентов с ковидом было зарегистрировано 15 ноября 2021 года – 18 тысяч 391 человек, что в десять раз больше нынешнего показателя. С того момента количество пациентов только сокращалось, лишь сегодня вновь зарегистрирован рост.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

За прошедшие сутки выявлено 232 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,9% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 234 заболевших, снижение на 6,1%). С начала пандемии подтверждено 150 тысяч 839 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 180 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 334). Всего в регионе 141 тысяча 337 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 22 южноуральцев, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 26 человек).

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 621 житель с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 343 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.