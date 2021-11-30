Впервые за два месяца сократилось число южноуральцев, заболевших ковидом за сутки

В Челябинской области впервые за последние два с лишним месяца сократилось число подтвержденных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Накануне в регионе зарегистрировано 655 случаев, днем ранее – 656.

Напомним, начиная с 22 сентября, в регионе отмечался рост суточного числа заболевших коронавирусом (на 22 сентября – 364 человека, на 29 ноября достигнут максимум с начала пандемии – 656 человек). Всего в области подтверждено 128 тысяч 591 случай COVID-19.

Продолжается рост числа выздоравливающих и выписанных из ковидных госпиталей. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 1506 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 1474). Всего в регионе 108 тысяч 756 жителей сумели победить коварную болезнь.

Уровень смертности пока остается на максимально регистрируемой отметке. За прошедшие сутки скончалось 30 жителей с COVID-19, что аналогично показателю предшествующих суток. С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни шести тысяч 408 человек, в том числе пять тысяч 138 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение 13 тысяч 385 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 14 тысяч 266 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.