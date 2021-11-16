Впервые за несколько месяцев уменьшилось число южноуральцев, борющихся с ковидом

В Челябинской области по состоянию на 16 ноября на госпитальных базах и на дому получают лечение 18 тысяч 361 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 18 тысяч 391 житель). Число южноуральцев, одновременно борющихся с ковидом, впервые сократилось за последние несколько месяцев.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

При этом продолжается рост ежесуточно выявляемых новых заболевших. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 593 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 590 заболевших и прирост 0,9%). И это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом. С начала пандемии подтверждено 119 тысяч 754 случая ковида.

Растет число справившихся с коронавирусом южноуральцев. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 593 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 509). С начала пандемии 95 тысяч 361 житель сумел победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 30 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (было – 29).

С начала пандемии ковид оборвал жизни пяти тысяч 990 жителей. Из них четыре тысячи 720 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.